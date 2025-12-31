- 成长
交易:
44
盈利交易:
37 (84.09%)
亏损交易:
7 (15.91%)
最好交易:
49.60 USD
最差交易:
-36.70 USD
毛利:
368.58 USD (21 852 pips)
毛利亏损:
-147.54 USD (11 128 pips)
最大连续赢利:
14 (117.11 USD)
最大连续盈利:
128.87 USD (10)
夏普比率:
0.35
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
57 分钟
采收率:
2.91
长期交易:
34 (77.27%)
短期交易:
10 (22.73%)
利润因子:
2.50
预期回报:
5.02 USD
平均利润:
9.96 USD
平均损失:
-21.08 USD
最大连续失误:
3 (-75.87 USD)
最大连续亏损:
-75.87 USD (3)
每月增长:
73.68%
算法交易:
72%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
75.87 USD (18.19%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
交易品种
交易
Sell
Buy
XAUUSD.s
44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
交易品种
毛利, USD
损失, USD
利润, USD
XAUUSD.s
221
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
交易品种
毛利, pips
损失, pips
利润, pips
XAUUSD.s
11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
