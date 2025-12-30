- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
7.08 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
13.90 USD (944 pips)
Brüt zarar:
-0.30 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (13.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.90 USD (3)
Sharpe oranı:
2.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
45.33
Alış işlemleri:
3 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
46.33
Beklenen getiri:
4.63 USD
Ortalama kâr:
4.63 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.36%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.30 USD
Maksimum:
0.30 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD
|944
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.08 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +13.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AquaFunded-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok