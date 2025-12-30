SinyallerBölümler
Afif Zainuddin

JASA PROP FIRM

Afif Zainuddin
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
AquaFunded-Server
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
7.08 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
13.90 USD (944 pips)
Brüt zarar:
-0.30 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (13.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.90 USD (3)
Sharpe oranı:
2.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
45.33
Alış işlemleri:
3 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
46.33
Beklenen getiri:
4.63 USD
Ortalama kâr:
4.63 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.36%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.30 USD
Maksimum:
0.30 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 944
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.08 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +13.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AquaFunded-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

