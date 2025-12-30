- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
7 (77.77%)
Negociações com perda:
2 (22.22%)
Melhor negociação:
11.57 USD
Pior negociação:
-7.65 USD
Lucro bruto:
39.73 USD (1 743 pips)
Perda bruta:
-13.85 USD (182 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (28.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28.16 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.54
Atividade de negociação:
64.47%
Depósito máximo carregado:
46.83%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
2.03
Negociações longas:
7 (77.78%)
Negociações curtas:
2 (22.22%)
Fator de lucro:
2.87
Valor esperado:
2.88 USD
Lucro médio:
5.68 USD
Perda média:
-6.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-11.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11.30 USD (2)
Crescimento mensal:
2.59%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.30 USD
Máximo:
12.78 USD (1.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.22% (12.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.99% (10.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCAD
|5
|GBPJPY
|3
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCAD
|13
|GBPJPY
|3
|USDJPY
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCAD
|963
|GBPJPY
|323
|USDJPY
|275
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.57 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +28.16 USD
Máxima perda consecutiva: -11.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AquaFunded-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
9
77%
64%
2.86
2.88
USD
USD
1%
1:50