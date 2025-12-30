- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
7 (77.77%)
亏损交易:
2 (22.22%)
最好交易:
11.57 USD
最差交易:
-7.65 USD
毛利:
39.73 USD (1 743 pips)
毛利亏损:
-13.85 USD (182 pips)
最大连续赢利:
6 (28.16 USD)
最大连续盈利:
28.16 USD (6)
夏普比率:
0.54
交易活动:
64.47%
最大入金加载:
46.83%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.03
长期交易:
7 (77.78%)
短期交易:
2 (22.22%)
利润因子:
2.87
预期回报:
2.88 USD
平均利润:
5.68 USD
平均损失:
-6.93 USD
最大连续失误:
2 (-11.30 USD)
最大连续亏损:
-11.30 USD (2)
每月增长:
2.59%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.30 USD
最大值:
12.78 USD (1.24%)
相对跌幅:
结余:
1.22% (12.58 USD)
净值:
0.99% (10.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCAD
|5
|GBPJPY
|3
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCAD
|13
|GBPJPY
|3
|USDJPY
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCAD
|963
|GBPJPY
|323
|USDJPY
|275
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
最好交易: +11.57 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +28.16 USD
最大连续亏损: -11.30 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
9
77%
64%
2.86
2.88
USD
USD
1%
1:50