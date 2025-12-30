- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
7 (77.77%)
Убыточных трейдов:
2 (22.22%)
Лучший трейд:
11.57 USD
Худший трейд:
-7.65 USD
Общая прибыль:
39.73 USD (1 743 pips)
Общий убыток:
-13.85 USD (182 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (28.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.16 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
64.47%
Макс. загрузка депозита:
46.83%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.03
Длинных трейдов:
7 (77.78%)
Коротких трейдов:
2 (22.22%)
Профит фактор:
2.87
Мат. ожидание:
2.88 USD
Средняя прибыль:
5.68 USD
Средний убыток:
-6.93 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-11.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.30 USD (2)
Прирост в месяц:
2.59%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.30 USD
Максимальная:
12.78 USD (1.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.22% (12.58 USD)
По эквити:
0.99% (10.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCAD
|5
|GBPJPY
|3
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCAD
|13
|GBPJPY
|3
|USDJPY
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCAD
|963
|GBPJPY
|323
|USDJPY
|275
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.57 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +28.16 USD
Макс. убыток в серии: -11.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AquaFunded-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
9
77%
64%
2.86
2.88
USD
USD
1%
1:50