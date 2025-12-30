- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
7 (77.77%)
損失トレード:
2 (22.22%)
ベストトレード:
11.57 USD
最悪のトレード:
-7.65 USD
総利益:
39.73 USD (1 743 pips)
総損失:
-13.85 USD (182 pips)
最大連続の勝ち:
6 (28.16 USD)
最大連続利益:
28.16 USD (6)
シャープレシオ:
0.54
取引アクティビティ:
64.47%
最大入金額:
46.83%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
2.03
長いトレード:
7 (77.78%)
短いトレード:
2 (22.22%)
プロフィットファクター:
2.87
期待されたペイオフ:
2.88 USD
平均利益:
5.68 USD
平均損失:
-6.93 USD
最大連続の負け:
2 (-11.30 USD)
最大連続損失:
-11.30 USD (2)
月間成長:
2.59%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.30 USD
最大の:
12.78 USD (1.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.22% (12.58 USD)
エクイティによる:
0.99% (10.04 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURCAD
|5
|GBPJPY
|3
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURCAD
|13
|GBPJPY
|3
|USDJPY
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURCAD
|963
|GBPJPY
|323
|USDJPY
|275
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.57 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +28.16 USD
最大連続損失: -11.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AquaFunded-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
