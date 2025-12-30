- 자본
- 축소
트레이드:
19
이익 거래:
14 (73.68%)
손실 거래:
5 (26.32%)
최고의 거래:
14.07 USD
최악의 거래:
-19.08 USD
총 수익:
81.93 USD (2 559 pips)
총 손실:
-44.87 USD (839 pips)
연속 최대 이익:
6 (28.16 USD)
연속 최대 이익:
29.01 USD (3)
샤프 비율:
0.30
거래 활동:
22.22%
최대 입금량:
46.83%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
1.86
롱(주식매수):
9 (47.37%)
숏(주식차입매도):
10 (52.63%)
수익 요인:
1.83
기대수익:
1.95 USD
평균 이익:
5.85 USD
평균 손실:
-8.97 USD
연속 최대 손실:
2 (-11.30 USD)
연속 최대 손실:
-19.08 USD (1)
월별 성장률:
3.77%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.30 USD
최대한의:
19.88 USD (1.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.88% (19.38 USD)
자본금별:
1.47% (15.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURCAD
|7
|USDCHF
|6
|GBPJPY
|3
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURCAD
|26
|USDCHF
|4
|GBPJPY
|3
|GBPUSD
|-6
|USDJPY
|10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURCAD
|1.1K
|USDCHF
|180
|GBPJPY
|323
|GBPUSD
|-179
|USDJPY
|275
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +14.07 USD
최악의 거래: -19 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +28.16 USD
연속 최대 손실: -11.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AquaFunded-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
0%
19
73%
22%
1.82
1.95
USD
USD
2%
1:50