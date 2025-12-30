SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / JASA PROP FIRM
Afif Zainuddin

JASA PROP FIRM

Afif Zainuddin
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
AquaFunded-Server
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
7.08 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
13.90 USD (944 pips)
Perdita lorda:
-0.30 USD
Vincite massime consecutive:
3 (13.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.90 USD (3)
Indice di Sharpe:
2.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
45.33
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
46.33
Profitto previsto:
4.63 USD
Profitto medio:
4.63 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.36%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.30 USD
Massimale:
0.30 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD 944
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.08 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +13.90 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AquaFunded-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.30 05:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.30 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 05:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati