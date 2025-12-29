SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Scalping MT4
Hardik K Chapla

Scalping MT4

Hardik K Chapla
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
21 (46.66%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (53.33%)
En iyi işlem:
7.24 USD
En kötü işlem:
-1.18 USD
Brüt kâr:
33.23 USD (35 049 pips)
Brüt zarar:
-10.62 USD (23 419 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (17.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.07 USD (6)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
8.24%
Maks. mevduat yükü:
2.76%
En son işlem:
42 dakika önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
5.47
Alış işlemleri:
31 (68.89%)
Satış işlemleri:
14 (31.11%)
Kâr faktörü:
3.13
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
1.58 USD
Ortalama zarar:
-0.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-3.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.04 USD (4)
Aylık büyüme:
22.63%
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.13 USD (3.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.53% (4.13 USD)
Varlığa göre:
0.60% (0.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 13
USTECm 7
US30m 7
USDCHFm 7
ETHUSDm 4
JP225m 2
HK50m 1
AUDUSDm 1
AMZNm 1
BTCUSDm 1
DE30m 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 17
USTECm -1
US30m 0
USDCHFm 0
ETHUSDm 8
JP225m 0
HK50m 0
AUDUSDm 0
AMZNm -1
BTCUSDm -1
DE30m 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 17K
USTECm -6.4K
US30m 220
USDCHFm -21
ETHUSDm 7.8K
JP225m -194
HK50m -500
AUDUSDm 47
AMZNm -106
BTCUSDm -6.2K
DE30m -114
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.24 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +17.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Scalping Trades. low dd.
İnceleme yok
2025.12.29 16:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Scalping MT4
Ayda 30 USD
23%
0
0
USD
122
USD
2
13%
45
46%
8%
3.12
0.50
USD
4%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.