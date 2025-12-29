SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Scalping MT4
Hardik K Chapla

Scalping MT4

Hardik K Chapla
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 23%
Exness-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
45
Gewinntrades:
21 (46.66%)
Verlusttrades:
24 (53.33%)
Bester Trade:
7.24 USD
Schlechtester Trade:
-1.18 USD
Bruttoprofit:
33.23 USD (35 049 pips)
Bruttoverlust:
-10.62 USD (23 419 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (17.07 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
17.07 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
37.08%
Max deposit load:
1.17%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
5.47
Long-Positionen:
31 (68.89%)
Short-Positionen:
14 (31.11%)
Profit-Faktor:
3.13
Mathematische Gewinnerwartung:
0.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-3.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3.04 USD (4)
Wachstum pro Monat :
22.63%
Algo-Trading:
13%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
4.13 USD (3.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.53% (4.13 USD)
Kapital:
0.60% (0.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 13
USTECm 7
US30m 7
USDCHFm 7
ETHUSDm 4
JP225m 2
HK50m 1
AUDUSDm 1
AMZNm 1
BTCUSDm 1
DE30m 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 17
USTECm -1
US30m 0
USDCHFm 0
ETHUSDm 8
JP225m 0
HK50m 0
AUDUSDm 0
AMZNm -1
BTCUSDm -1
DE30m 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 17K
USTECm -6.4K
US30m 220
USDCHFm -21
ETHUSDm 7.8K
JP225m -194
HK50m -500
AUDUSDm 47
AMZNm -106
BTCUSDm -6.2K
DE30m -114
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7.24 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +17.07 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Scalping Trades. low dd.
Keine Bewertungen
2025.12.29 16:26
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Scalping MT4
30 USD pro Monat
23%
0
0
USD
122
USD
2
13%
45
46%
37%
3.12
0.50
USD
4%
1:200
Kopieren

