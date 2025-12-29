- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
44
盈利交易:
21 (47.72%)
亏损交易:
23 (52.27%)
最好交易:
7.24 USD
最差交易:
-1.18 USD
毛利:
33.23 USD (35 049 pips)
毛利亏损:
-9.88 USD (22 682 pips)
最大连续赢利:
6 (17.07 USD)
最大连续盈利:
17.07 USD (6)
夏普比率:
0.31
交易活动:
37.08%
最大入金加载:
1.17%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
40
平均持有时间:
3 小时
采收率:
5.65
长期交易:
30 (68.18%)
短期交易:
14 (31.82%)
利润因子:
3.36
预期回报:
0.53 USD
平均利润:
1.58 USD
平均损失:
-0.43 USD
最大连续失误:
4 (-3.04 USD)
最大连续亏损:
-3.04 USD (4)
每月增长:
23.38%
算法交易:
13%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4.13 USD (3.53%)
相对跌幅:
结余:
3.53% (4.13 USD)
净值:
0.08% (0.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|12
|USTECm
|7
|US30m
|7
|USDCHFm
|7
|ETHUSDm
|4
|JP225m
|2
|HK50m
|1
|AUDUSDm
|1
|AMZNm
|1
|BTCUSDm
|1
|DE30m
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|18
|USTECm
|-1
|US30m
|0
|USDCHFm
|0
|ETHUSDm
|8
|JP225m
|0
|HK50m
|0
|AUDUSDm
|0
|AMZNm
|-1
|BTCUSDm
|-1
|DE30m
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|18K
|USTECm
|-6.4K
|US30m
|220
|USDCHFm
|-21
|ETHUSDm
|7.8K
|JP225m
|-194
|HK50m
|-500
|AUDUSDm
|47
|AMZNm
|-106
|BTCUSDm
|-6.2K
|DE30m
|-114
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.24 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +17.07 USD
最大连续亏损: -3.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Scalping Trades. low dd.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
23%
0
0
USD
USD
122
USD
USD
2
13%
44
47%
37%
3.36
0.53
USD
USD
4%
1:200