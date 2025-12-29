- Прирост
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
21 (47.72%)
Убыточных трейдов:
23 (52.27%)
Лучший трейд:
7.24 USD
Худший трейд:
-1.18 USD
Общая прибыль:
33.23 USD (35 049 pips)
Общий убыток:
-9.88 USD (22 682 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (17.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.07 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
37.08%
Макс. загрузка депозита:
1.17%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
5.65
Длинных трейдов:
30 (68.18%)
Коротких трейдов:
14 (31.82%)
Профит фактор:
3.36
Мат. ожидание:
0.53 USD
Средняя прибыль:
1.58 USD
Средний убыток:
-0.43 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-3.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.04 USD (4)
Прирост в месяц:
23.38%
Алготрейдинг:
13%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.13 USD (3.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.53% (4.13 USD)
По эквити:
0.08% (0.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|12
|USTECm
|7
|US30m
|7
|USDCHFm
|7
|ETHUSDm
|4
|JP225m
|2
|HK50m
|1
|AUDUSDm
|1
|AMZNm
|1
|BTCUSDm
|1
|DE30m
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|18
|USTECm
|-1
|US30m
|0
|USDCHFm
|0
|ETHUSDm
|8
|JP225m
|0
|HK50m
|0
|AUDUSDm
|0
|AMZNm
|-1
|BTCUSDm
|-1
|DE30m
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|18K
|USTECm
|-6.4K
|US30m
|220
|USDCHFm
|-21
|ETHUSDm
|7.8K
|JP225m
|-194
|HK50m
|-500
|AUDUSDm
|47
|AMZNm
|-106
|BTCUSDm
|-6.2K
|DE30m
|-114
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Scalping Trades. low dd.
Нет отзывов
