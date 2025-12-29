- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
21 (46.66%)
損失トレード:
24 (53.33%)
ベストトレード:
7.24 USD
最悪のトレード:
-1.18 USD
総利益:
33.23 USD (35 049 pips)
総損失:
-10.62 USD (23 419 pips)
最大連続の勝ち:
6 (17.07 USD)
最大連続利益:
17.07 USD (6)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
37.08%
最大入金額:
1.17%
最近のトレード:
11 分前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
5.47
長いトレード:
31 (68.89%)
短いトレード:
14 (31.11%)
プロフィットファクター:
3.13
期待されたペイオフ:
0.50 USD
平均利益:
1.58 USD
平均損失:
-0.44 USD
最大連続の負け:
4 (-3.04 USD)
最大連続損失:
-3.04 USD (4)
月間成長:
22.63%
アルゴリズム取引:
13%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
4.13 USD (3.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.53% (4.13 USD)
エクイティによる:
0.60% (0.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|13
|USTECm
|7
|US30m
|7
|USDCHFm
|7
|ETHUSDm
|4
|JP225m
|2
|HK50m
|1
|AUDUSDm
|1
|AMZNm
|1
|BTCUSDm
|1
|DE30m
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|17
|USTECm
|-1
|US30m
|0
|USDCHFm
|0
|ETHUSDm
|8
|JP225m
|0
|HK50m
|0
|AUDUSDm
|0
|AMZNm
|-1
|BTCUSDm
|-1
|DE30m
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|17K
|USTECm
|-6.4K
|US30m
|220
|USDCHFm
|-21
|ETHUSDm
|7.8K
|JP225m
|-194
|HK50m
|-500
|AUDUSDm
|47
|AMZNm
|-106
|BTCUSDm
|-6.2K
|DE30m
|-114
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.24 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +17.07 USD
最大連続損失: -3.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Scalping Trades. low dd.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
23%
0
0
USD
USD
122
USD
USD
2
13%
45
46%
37%
3.12
0.50
USD
USD
4%
1:200