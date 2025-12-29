SeñalesSecciones
Hardik K Chapla

Scalping MT4

Hardik K Chapla
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 23%
Exness-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
44
Transacciones Rentables:
21 (47.72%)
Transacciones Irrentables:
23 (52.27%)
Mejor transacción:
7.24 USD
Peor transacción:
-1.18 USD
Beneficio Bruto:
33.23 USD (35 049 pips)
Pérdidas Brutas:
-9.88 USD (22 682 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (17.07 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
17.07 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
37.08%
Carga máxima del depósito:
1.17%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
40
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
5.65
Transacciones Largas:
30 (68.18%)
Transacciones Cortas:
14 (31.82%)
Factor de Beneficio:
3.36
Beneficio Esperado:
0.53 USD
Beneficio medio:
1.58 USD
Pérdidas medias:
-0.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-3.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.04 USD (4)
Crecimiento al mes:
23.38%
Trading algorítmico:
13%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
4.13 USD (3.53%)
Reducción relativa:
De balance:
3.53% (4.13 USD)
De fondos:
0.08% (0.10 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 12
USTECm 7
US30m 7
USDCHFm 7
ETHUSDm 4
JP225m 2
HK50m 1
AUDUSDm 1
AMZNm 1
BTCUSDm 1
DE30m 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 18
USTECm -1
US30m 0
USDCHFm 0
ETHUSDm 8
JP225m 0
HK50m 0
AUDUSDm 0
AMZNm -1
BTCUSDm -1
DE30m 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 18K
USTECm -6.4K
US30m 220
USDCHFm -21
ETHUSDm 7.8K
JP225m -194
HK50m -500
AUDUSDm 47
AMZNm -106
BTCUSDm -6.2K
DE30m -114
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7.24 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +17.07 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.04 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Scalping Trades. low dd.
No hay comentarios
2025.12.29 16:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Scalping MT4
30 USD al mes
23%
0
0
USD
122
USD
2
13%
44
47%
37%
3.36
0.53
USD
4%
1:200
