- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
55 (67.90%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (32.10%)
En iyi işlem:
110.04 USD
En kötü işlem:
-27.84 USD
Brüt kâr:
632.91 USD (404 837 pips)
Brüt zarar:
-212.58 USD (3 831 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (326.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
326.01 USD (26)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
362 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.84
Alış işlemleri:
27 (33.33%)
Satış işlemleri:
54 (66.67%)
Kâr faktörü:
2.98
Beklenen getiri:
5.19 USD
Ortalama kâr:
11.51 USD
Ortalama zarar:
-8.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-73.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-73.32 USD (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.58 USD
Maksimum:
109.49 USD (8.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|EURCAD
|8
|AUDCAD
|6
|AUDNZD
|5
|EURAUD
|5
|NZDCHF
|5
|AUDCHF
|5
|GBPUSD
|4
|USDJPY
|4
|GBPCAD
|3
|NZDCAD
|3
|CADJPY
|3
|GBPJPY
|3
|EURCHF
|3
|EURGBP
|2
|AUDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|XAUUSD
|2
|GBPAUD
|1
|GBPNZD
|1
|GBPCHF
|1
|USTEC
|1
|JP225
|1
|BTCUSD
|1
|XTIUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|124
|EURCAD
|65
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|7
|EURAUD
|10
|NZDCHF
|-33
|AUDCHF
|-3
|GBPUSD
|36
|USDJPY
|81
|GBPCAD
|3
|NZDCAD
|-4
|CADJPY
|25
|GBPJPY
|15
|EURCHF
|-48
|EURGBP
|10
|AUDUSD
|1
|NZDJPY
|-17
|XAUUSD
|-26
|GBPAUD
|6
|GBPNZD
|2
|GBPCHF
|0
|USTEC
|4
|JP225
|15
|BTCUSD
|33
|XTIUSD
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|701
|EURCAD
|790
|AUDCAD
|72
|AUDNZD
|106
|EURAUD
|117
|NZDCHF
|-107
|AUDCHF
|12
|GBPUSD
|453
|USDJPY
|2K
|GBPCAD
|108
|NZDCAD
|7
|CADJPY
|403
|GBPJPY
|504
|EURCHF
|-274
|EURGBP
|63
|AUDUSD
|20
|NZDJPY
|-213
|XAUUSD
|-2.8K
|GBPAUD
|89
|GBPNZD
|54
|GBPCHF
|16
|USTEC
|5.8K
|JP225
|61K
|BTCUSD
|332K
|XTIUSD
|212
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +110.04 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +326.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -73.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.40 × 200
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 237
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.74 × 10410
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5682
|
PacificUnionLLC-Live
|0.88 × 52
|
Exness-MT5Real8
|0.99 × 994
İnceleme yok