SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / A7275497
Nguyen An Nguyen

A7275497

Nguyen An Nguyen
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
81
Bénéfice trades:
55 (67.90%)
Perte trades:
26 (32.10%)
Meilleure transaction:
110.04 USD
Pire transaction:
-27.84 USD
Bénéfice brut:
632.91 USD (404 837 pips)
Perte brute:
-212.58 USD (3 831 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (326.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
326.01 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
362 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.84
Longs trades:
27 (33.33%)
Courts trades:
54 (66.67%)
Facteur de profit:
2.98
Rendement attendu:
5.19 USD
Bénéfice moyen:
11.51 USD
Perte moyenne:
-8.18 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-73.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-73.32 USD (6)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.58 USD
Maximal:
109.49 USD (8.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 9
EURCAD 8
AUDCAD 6
AUDNZD 5
EURAUD 5
NZDCHF 5
AUDCHF 5
GBPUSD 4
USDJPY 4
GBPCAD 3
NZDCAD 3
CADJPY 3
GBPJPY 3
EURCHF 3
EURGBP 2
AUDUSD 2
NZDJPY 2
XAUUSD 2
GBPAUD 1
GBPNZD 1
GBPCHF 1
USTEC 1
JP225 1
BTCUSD 1
XTIUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 124
EURCAD 65
AUDCAD 5
AUDNZD 7
EURAUD 10
NZDCHF -33
AUDCHF -3
GBPUSD 36
USDJPY 81
GBPCAD 3
NZDCAD -4
CADJPY 25
GBPJPY 15
EURCHF -48
EURGBP 10
AUDUSD 1
NZDJPY -17
XAUUSD -26
GBPAUD 6
GBPNZD 2
GBPCHF 0
USTEC 4
JP225 15
BTCUSD 33
XTIUSD 110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 701
EURCAD 790
AUDCAD 72
AUDNZD 106
EURAUD 117
NZDCHF -107
AUDCHF 12
GBPUSD 453
USDJPY 2K
GBPCAD 108
NZDCAD 7
CADJPY 403
GBPJPY 504
EURCHF -274
EURGBP 63
AUDUSD 20
NZDJPY -213
XAUUSD -2.8K
GBPAUD 89
GBPNZD 54
GBPCHF 16
USTEC 5.8K
JP225 61K
BTCUSD 332K
XTIUSD 212
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +110.04 USD
Pire transaction: -28 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +326.01 USD
Perte consécutive maximale: -73.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 200
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 237
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10410
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5682
PacificUnionLLC-Live
0.88 × 52
Exness-MT5Real8
0.99 × 994
154 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire