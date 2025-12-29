SignalsSections
Nguyen An Nguyen

A7275497


0 reviews
12 weeks
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
81
Profit Trades:
55 (67.90%)
Loss Trades:
26 (32.10%)
Best trade:
110.04 USD
Worst trade:
-27.84 USD
Gross Profit:
632.91 USD (404 837 pips)
Gross Loss:
-212.58 USD (3 831 pips)
Maximum consecutive wins:
26 (326.01 USD)
Maximal consecutive profit:
326.01 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading activity:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Latest trade:
362 days ago
Trades per week:
0
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
3.84
Long Trades:
27 (33.33%)
Short Trades:
54 (66.67%)
Profit Factor:
2.98
Expected Payoff:
5.19 USD
Average Profit:
11.51 USD
Average Loss:
-8.18 USD
Maximum consecutive losses:
6 (-73.32 USD)
Maximal consecutive loss:
-73.32 USD (6)
Monthly growth:
0.00%
Annual Forecast:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
3.58 USD
Maximal:
109.49 USD (8.33%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.00% (0.00 USD)
By Equity:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 9
EURCAD 8
AUDCAD 6
AUDNZD 5
EURAUD 5
NZDCHF 5
AUDCHF 5
GBPUSD 4
USDJPY 4
GBPCAD 3
NZDCAD 3
CADJPY 3
GBPJPY 3
EURCHF 3
EURGBP 2
AUDUSD 2
NZDJPY 2
XAUUSD 2
GBPAUD 1
GBPNZD 1
GBPCHF 1
USTEC 1
JP225 1
BTCUSD 1
XTIUSD 1
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 124
EURCAD 65
AUDCAD 5
AUDNZD 7
EURAUD 10
NZDCHF -33
AUDCHF -3
GBPUSD 36
USDJPY 81
GBPCAD 3
NZDCAD -4
CADJPY 25
GBPJPY 15
EURCHF -48
EURGBP 10
AUDUSD 1
NZDJPY -17
XAUUSD -26
GBPAUD 6
GBPNZD 2
GBPCHF 0
USTEC 4
JP225 15
BTCUSD 33
XTIUSD 110
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 701
EURCAD 790
AUDCAD 72
AUDNZD 106
EURAUD 117
NZDCHF -107
AUDCHF 12
GBPUSD 453
USDJPY 2K
GBPCAD 108
NZDCAD 7
CADJPY 403
GBPJPY 504
EURCHF -274
EURGBP 63
AUDUSD 20
NZDJPY -213
XAUUSD -2.8K
GBPAUD 89
GBPNZD 54
GBPCHF 16
USTEC 5.8K
JP225 61K
BTCUSD 332K
XTIUSD 212
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +110.04 USD
Worst trade: -28 USD
Maximum consecutive wins: 26
Maximum consecutive losses: 6
Maximal consecutive profit: +326.01 USD
Maximal consecutive loss: -73.32 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 200
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 236
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10410
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5682
PacificUnionLLC-Live
0.88 × 52
Exness-MT5Real8
0.99 × 994
No reviews
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
