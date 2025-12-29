信号部分
信号 / MetaTrader 5 / A7275497
Nguyen An Nguyen

A7275497

Nguyen An Nguyen
0条评论
12
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
81
盈利交易:
55 (67.90%)
亏损交易:
26 (32.10%)
最好交易:
110.04 USD
最差交易:
-27.84 USD
毛利:
632.91 USD (404 837 pips)
毛利亏损:
-212.58 USD (3 831 pips)
最大连续赢利:
26 (326.01 USD)
最大连续盈利:
326.01 USD (26)
夏普比率:
0.33
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
362 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.84
长期交易:
27 (33.33%)
短期交易:
54 (66.67%)
利润因子:
2.98
预期回报:
5.19 USD
平均利润:
11.51 USD
平均损失:
-8.18 USD
最大连续失误:
6 (-73.32 USD)
最大连续亏损:
-73.32 USD (6)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.58 USD
最大值:
109.49 USD (8.33%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 9
EURCAD 8
AUDCAD 6
AUDNZD 5
EURAUD 5
NZDCHF 5
AUDCHF 5
GBPUSD 4
USDJPY 4
GBPCAD 3
NZDCAD 3
CADJPY 3
GBPJPY 3
EURCHF 3
EURGBP 2
AUDUSD 2
NZDJPY 2
XAUUSD 2
GBPAUD 1
GBPNZD 1
GBPCHF 1
USTEC 1
JP225 1
BTCUSD 1
XTIUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 124
EURCAD 65
AUDCAD 5
AUDNZD 7
EURAUD 10
NZDCHF -33
AUDCHF -3
GBPUSD 36
USDJPY 81
GBPCAD 3
NZDCAD -4
CADJPY 25
GBPJPY 15
EURCHF -48
EURGBP 10
AUDUSD 1
NZDJPY -17
XAUUSD -26
GBPAUD 6
GBPNZD 2
GBPCHF 0
USTEC 4
JP225 15
BTCUSD 33
XTIUSD 110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 701
EURCAD 790
AUDCAD 72
AUDNZD 106
EURAUD 117
NZDCHF -107
AUDCHF 12
GBPUSD 453
USDJPY 2K
GBPCAD 108
NZDCAD 7
CADJPY 403
GBPJPY 504
EURCHF -274
EURGBP 63
AUDUSD 20
NZDJPY -213
XAUUSD -2.8K
GBPAUD 89
GBPNZD 54
GBPCHF 16
USTEC 5.8K
JP225 61K
BTCUSD 332K
XTIUSD 212
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +110.04 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +326.01 USD
最大连续亏损: -73.32 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 200
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.67 × 232
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10410
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5682
PacificUnionLLC-Live
0.88 × 52
Exness-MT5Real8
0.99 × 994
154 更多...
没有评论
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
