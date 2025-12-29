СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / A7275497
Nguyen An Nguyen

A7275497

Nguyen An Nguyen
0 отзывов
12 недель
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
55 (67.90%)
Убыточных трейдов:
26 (32.10%)
Лучший трейд:
110.04 USD
Худший трейд:
-27.84 USD
Общая прибыль:
632.91 USD (404 837 pips)
Общий убыток:
-212.58 USD (3 831 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (326.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
326.01 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
362 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.84
Длинных трейдов:
27 (33.33%)
Коротких трейдов:
54 (66.67%)
Профит фактор:
2.98
Мат. ожидание:
5.19 USD
Средняя прибыль:
11.51 USD
Средний убыток:
-8.18 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-73.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-73.32 USD (6)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.58 USD
Максимальная:
109.49 USD (8.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 9
EURCAD 8
AUDCAD 6
AUDNZD 5
EURAUD 5
NZDCHF 5
AUDCHF 5
GBPUSD 4
USDJPY 4
GBPCAD 3
NZDCAD 3
CADJPY 3
GBPJPY 3
EURCHF 3
EURGBP 2
AUDUSD 2
NZDJPY 2
XAUUSD 2
GBPAUD 1
GBPNZD 1
GBPCHF 1
USTEC 1
JP225 1
BTCUSD 1
XTIUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 124
EURCAD 65
AUDCAD 5
AUDNZD 7
EURAUD 10
NZDCHF -33
AUDCHF -3
GBPUSD 36
USDJPY 81
GBPCAD 3
NZDCAD -4
CADJPY 25
GBPJPY 15
EURCHF -48
EURGBP 10
AUDUSD 1
NZDJPY -17
XAUUSD -26
GBPAUD 6
GBPNZD 2
GBPCHF 0
USTEC 4
JP225 15
BTCUSD 33
XTIUSD 110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 701
EURCAD 790
AUDCAD 72
AUDNZD 106
EURAUD 117
NZDCHF -107
AUDCHF 12
GBPUSD 453
USDJPY 2K
GBPCAD 108
NZDCAD 7
CADJPY 403
GBPJPY 504
EURCHF -274
EURGBP 63
AUDUSD 20
NZDJPY -213
XAUUSD -2.8K
GBPAUD 89
GBPNZD 54
GBPCHF 16
USTEC 5.8K
JP225 61K
BTCUSD 332K
XTIUSD 212
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +110.04 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +326.01 USD
Макс. убыток в серии: -73.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 200
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 236
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10410
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5682
PacificUnionLLC-Live
0.88 × 52
Exness-MT5Real8
0.99 × 994
еще 154...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика