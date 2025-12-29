- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
81
Transacciones Rentables:
55 (67.90%)
Transacciones Irrentables:
26 (32.10%)
Mejor transacción:
110.04 USD
Peor transacción:
-27.84 USD
Beneficio Bruto:
632.91 USD (404 837 pips)
Pérdidas Brutas:
-212.58 USD (3 831 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (326.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
326.01 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
362 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.84
Transacciones Largas:
27 (33.33%)
Transacciones Cortas:
54 (66.67%)
Factor de Beneficio:
2.98
Beneficio Esperado:
5.19 USD
Beneficio medio:
11.51 USD
Pérdidas medias:
-8.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-73.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-73.32 USD (6)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.58 USD
Máxima:
109.49 USD (8.33%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|EURCAD
|8
|AUDCAD
|6
|AUDNZD
|5
|EURAUD
|5
|NZDCHF
|5
|AUDCHF
|5
|GBPUSD
|4
|USDJPY
|4
|GBPCAD
|3
|NZDCAD
|3
|CADJPY
|3
|GBPJPY
|3
|EURCHF
|3
|EURGBP
|2
|AUDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|XAUUSD
|2
|GBPAUD
|1
|GBPNZD
|1
|GBPCHF
|1
|USTEC
|1
|JP225
|1
|BTCUSD
|1
|XTIUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|124
|EURCAD
|65
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|7
|EURAUD
|10
|NZDCHF
|-33
|AUDCHF
|-3
|GBPUSD
|36
|USDJPY
|81
|GBPCAD
|3
|NZDCAD
|-4
|CADJPY
|25
|GBPJPY
|15
|EURCHF
|-48
|EURGBP
|10
|AUDUSD
|1
|NZDJPY
|-17
|XAUUSD
|-26
|GBPAUD
|6
|GBPNZD
|2
|GBPCHF
|0
|USTEC
|4
|JP225
|15
|BTCUSD
|33
|XTIUSD
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|701
|EURCAD
|790
|AUDCAD
|72
|AUDNZD
|106
|EURAUD
|117
|NZDCHF
|-107
|AUDCHF
|12
|GBPUSD
|453
|USDJPY
|2K
|GBPCAD
|108
|NZDCAD
|7
|CADJPY
|403
|GBPJPY
|504
|EURCHF
|-274
|EURGBP
|63
|AUDUSD
|20
|NZDJPY
|-213
|XAUUSD
|-2.8K
|GBPAUD
|89
|GBPNZD
|54
|GBPCHF
|16
|USTEC
|5.8K
|JP225
|61K
|BTCUSD
|332K
|XTIUSD
|212
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +110.04 USD
Peor transacción: -28 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +326.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -73.32 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.40 × 200
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 236
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.74 × 10410
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5682
|
PacificUnionLLC-Live
|0.88 × 52
|
Exness-MT5Real8
|0.99 × 994
otros 154...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios