SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / A7275497
Nguyen An Nguyen

A7275497

Nguyen An Nguyen
0 comentários
12 semanas
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
81
Negociações com lucro:
55 (67.90%)
Negociações com perda:
26 (32.10%)
Melhor negociação:
110.04 USD
Pior negociação:
-27.84 USD
Lucro bruto:
632.91 USD (404 837 pips)
Perda bruta:
-212.58 USD (3 831 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (326.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
326.01 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
362 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.84
Negociações longas:
27 (33.33%)
Negociações curtas:
54 (66.67%)
Fator de lucro:
2.98
Valor esperado:
5.19 USD
Lucro médio:
11.51 USD
Perda média:
-8.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-73.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-73.32 USD (6)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.58 USD
Máximo:
109.49 USD (8.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 9
EURCAD 8
AUDCAD 6
AUDNZD 5
EURAUD 5
NZDCHF 5
AUDCHF 5
GBPUSD 4
USDJPY 4
GBPCAD 3
NZDCAD 3
CADJPY 3
GBPJPY 3
EURCHF 3
EURGBP 2
AUDUSD 2
NZDJPY 2
XAUUSD 2
GBPAUD 1
GBPNZD 1
GBPCHF 1
USTEC 1
JP225 1
BTCUSD 1
XTIUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 124
EURCAD 65
AUDCAD 5
AUDNZD 7
EURAUD 10
NZDCHF -33
AUDCHF -3
GBPUSD 36
USDJPY 81
GBPCAD 3
NZDCAD -4
CADJPY 25
GBPJPY 15
EURCHF -48
EURGBP 10
AUDUSD 1
NZDJPY -17
XAUUSD -26
GBPAUD 6
GBPNZD 2
GBPCHF 0
USTEC 4
JP225 15
BTCUSD 33
XTIUSD 110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 701
EURCAD 790
AUDCAD 72
AUDNZD 106
EURAUD 117
NZDCHF -107
AUDCHF 12
GBPUSD 453
USDJPY 2K
GBPCAD 108
NZDCAD 7
CADJPY 403
GBPJPY 504
EURCHF -274
EURGBP 63
AUDUSD 20
NZDJPY -213
XAUUSD -2.8K
GBPAUD 89
GBPNZD 54
GBPCHF 16
USTEC 5.8K
JP225 61K
BTCUSD 332K
XTIUSD 212
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +110.04 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +326.01 USD
Máxima perda consecutiva: -73.32 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 200
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 237
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10410
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5682
PacificUnionLLC-Live
0.88 × 52
Exness-MT5Real8
0.99 × 994
154 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar