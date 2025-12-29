- Büyüme
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
28 (71.79%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (28.21%)
En iyi işlem:
75.79 USD
En kötü işlem:
-43.93 USD
Brüt kâr:
657.07 USD (1 401 154 pips)
Brüt zarar:
-264.24 USD (175 894 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (280.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
280.23 USD (11)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.57
Alış işlemleri:
28 (71.79%)
Satış işlemleri:
11 (28.21%)
Kâr faktörü:
2.49
Beklenen getiri:
10.07 USD
Ortalama kâr:
23.47 USD
Ortalama zarar:
-24.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-107.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-107.62 USD (5)
Aylık büyüme:
3.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
110.04 USD
Maksimum:
110.04 USD (1.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.11% (111.90 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|5
|GBPJPY
|4
|XTIUSD
|4
|XAUUSD
|3
|JP225
|3
|USTEC
|2
|EURUSD
|2
|CADCHF
|2
|USDJPY
|2
|EURAUD
|2
|GBPAUD
|2
|AUDUSD
|2
|EURNZD
|2
|AUDCAD
|1
|EURCAD
|1
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|152
|GBPJPY
|15
|XTIUSD
|156
|XAUUSD
|-69
|JP225
|-49
|USTEC
|-33
|EURUSD
|47
|CADCHF
|37
|USDJPY
|6
|EURAUD
|15
|GBPAUD
|16
|AUDUSD
|38
|EURNZD
|9
|AUDCAD
|44
|EURCAD
|20
|USDCAD
|23
|NZDCAD
|-35
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|1.4M
|GBPJPY
|418
|XTIUSD
|298
|XAUUSD
|-4.6K
|JP225
|-126K
|USTEC
|-32K
|EURUSD
|97
|CADCHF
|48
|USDJPY
|303
|EURAUD
|164
|GBPAUD
|196
|AUDUSD
|160
|EURNZD
|131
|AUDCAD
|63
|EURCAD
|52
|USDCAD
|53
|NZDCAD
|-29
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
En iyi işlem: +75.79 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +280.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -107.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.40 × 201
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5
|0.79 × 8290
|
VantageInternational-Live 13
|0.80 × 5
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PacificUnionLLC-Live
|1.03 × 34
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.20 × 876
|
ICMarketsAU-Live
|1.27 × 258
|
VantageInternational-Live 3
|1.28 × 43
