SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / A7313655
Nguyen An Nguyen

A7313655

Nguyen An Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
53 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
28 (71.79%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (28.21%)
En iyi işlem:
75.79 USD
En kötü işlem:
-43.93 USD
Brüt kâr:
657.07 USD (1 401 154 pips)
Brüt zarar:
-264.24 USD (175 894 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (280.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
280.23 USD (11)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.57
Alış işlemleri:
28 (71.79%)
Satış işlemleri:
11 (28.21%)
Kâr faktörü:
2.49
Beklenen getiri:
10.07 USD
Ortalama kâr:
23.47 USD
Ortalama zarar:
-24.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-107.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-107.62 USD (5)
Aylık büyüme:
3.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
110.04 USD
Maksimum:
110.04 USD (1.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.11% (111.90 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 5
GBPJPY 4
XTIUSD 4
XAUUSD 3
JP225 3
USTEC 2
EURUSD 2
CADCHF 2
USDJPY 2
EURAUD 2
GBPAUD 2
AUDUSD 2
EURNZD 2
AUDCAD 1
EURCAD 1
USDCAD 1
NZDCAD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 152
GBPJPY 15
XTIUSD 156
XAUUSD -69
JP225 -49
USTEC -33
EURUSD 47
CADCHF 37
USDJPY 6
EURAUD 15
GBPAUD 16
AUDUSD 38
EURNZD 9
AUDCAD 44
EURCAD 20
USDCAD 23
NZDCAD -35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 1.4M
GBPJPY 418
XTIUSD 298
XAUUSD -4.6K
JP225 -126K
USTEC -32K
EURUSD 97
CADCHF 48
USDJPY 303
EURAUD 164
GBPAUD 196
AUDUSD 160
EURNZD 131
AUDCAD 63
EURCAD 52
USDCAD 53
NZDCAD -29
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +75.79 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +280.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -107.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 201
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 8290
VantageInternational-Live 13
0.80 × 5
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
1.03 × 34
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
1.20 × 876
ICMarketsAU-Live
1.27 × 258
VantageInternational-Live 3
1.28 × 43
129 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2026.01.05 10:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 1.36% of days out of the 369 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of trades performed within 2 days. This comprises 0.54% of days out of the 369 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.54% of days out of 369 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 357 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol