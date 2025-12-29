- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
39
盈利交易:
28 (71.79%)
亏损交易:
11 (28.21%)
最好交易:
75.79 USD
最差交易:
-43.93 USD
毛利:
657.07 USD (1 401 154 pips)
毛利亏损:
-264.24 USD (175 894 pips)
最大连续赢利:
11 (280.23 USD)
最大连续盈利:
280.23 USD (11)
夏普比率:
0.40
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.57
长期交易:
28 (71.79%)
短期交易:
11 (28.21%)
利润因子:
2.49
预期回报:
10.07 USD
平均利润:
23.47 USD
平均损失:
-24.02 USD
最大连续失误:
5 (-107.62 USD)
最大连续亏损:
-107.62 USD (5)
每月增长:
3.90%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
110.04 USD
最大值:
110.04 USD (1.10%)
相对跌幅:
结余:
1.11% (111.90 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|5
|GBPJPY
|4
|XTIUSD
|4
|XAUUSD
|3
|JP225
|3
|USTEC
|2
|EURUSD
|2
|CADCHF
|2
|USDJPY
|2
|EURAUD
|2
|GBPAUD
|2
|AUDUSD
|2
|EURNZD
|2
|AUDCAD
|1
|EURCAD
|1
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|152
|GBPJPY
|15
|XTIUSD
|156
|XAUUSD
|-69
|JP225
|-49
|USTEC
|-33
|EURUSD
|47
|CADCHF
|37
|USDJPY
|6
|EURAUD
|15
|GBPAUD
|16
|AUDUSD
|38
|EURNZD
|9
|AUDCAD
|44
|EURCAD
|20
|USDCAD
|23
|NZDCAD
|-35
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|1.4M
|GBPJPY
|418
|XTIUSD
|298
|XAUUSD
|-4.6K
|JP225
|-126K
|USTEC
|-32K
|EURUSD
|97
|CADCHF
|48
|USDJPY
|303
|EURAUD
|164
|GBPAUD
|196
|AUDUSD
|160
|EURNZD
|131
|AUDCAD
|63
|EURCAD
|52
|USDCAD
|53
|NZDCAD
|-29
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +75.79 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +280.23 USD
最大连续亏损: -107.62 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.40 × 201
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5
|0.79 × 8290
|
VantageInternational-Live 13
|0.80 × 5
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PacificUnionLLC-Live
|1.03 × 34
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.20 × 876
|
ICMarketsAU-Live
|1.27 × 258
|
VantageInternational-Live 3
|1.28 × 43
没有评论