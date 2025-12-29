信号部分
信号 / MetaTrader 5 / A7313655
Nguyen An Nguyen

A7313655

Nguyen An Nguyen
0条评论
可靠性
53
0 / 0 USD
增长自 2025 6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
39
盈利交易:
28 (71.79%)
亏损交易:
11 (28.21%)
最好交易:
75.79 USD
最差交易:
-43.93 USD
毛利:
657.07 USD (1 401 154 pips)
毛利亏损:
-264.24 USD (175 894 pips)
最大连续赢利:
11 (280.23 USD)
最大连续盈利:
280.23 USD (11)
夏普比率:
0.40
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.57
长期交易:
28 (71.79%)
短期交易:
11 (28.21%)
利润因子:
2.49
预期回报:
10.07 USD
平均利润:
23.47 USD
平均损失:
-24.02 USD
最大连续失误:
5 (-107.62 USD)
最大连续亏损:
-107.62 USD (5)
每月增长:
3.90%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
110.04 USD
最大值:
110.04 USD (1.10%)
相对跌幅:
结余:
1.11% (111.90 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 5
GBPJPY 4
XTIUSD 4
XAUUSD 3
JP225 3
USTEC 2
EURUSD 2
CADCHF 2
USDJPY 2
EURAUD 2
GBPAUD 2
AUDUSD 2
EURNZD 2
AUDCAD 1
EURCAD 1
USDCAD 1
NZDCAD 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 152
GBPJPY 15
XTIUSD 156
XAUUSD -69
JP225 -49
USTEC -33
EURUSD 47
CADCHF 37
USDJPY 6
EURAUD 15
GBPAUD 16
AUDUSD 38
EURNZD 9
AUDCAD 44
EURCAD 20
USDCAD 23
NZDCAD -35
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 1.4M
GBPJPY 418
XTIUSD 298
XAUUSD -4.6K
JP225 -126K
USTEC -32K
EURUSD 97
CADCHF 48
USDJPY 303
EURAUD 164
GBPAUD 196
AUDUSD 160
EURNZD 131
AUDCAD 63
EURCAD 52
USDCAD 53
NZDCAD -29
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +75.79 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +280.23 USD
最大连续亏损: -107.62 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 201
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 8290
VantageInternational-Live 13
0.80 × 5
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
1.03 × 34
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
1.20 × 876
ICMarketsAU-Live
1.27 × 258
VantageInternational-Live 3
1.28 × 43
没有评论
2026.01.05 10:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 1.36% of days out of the 369 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of trades performed within 2 days. This comprises 0.54% of days out of the 369 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.54% of days out of 369 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 357 days
