SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / A7313655
Nguyen An Nguyen

A7313655

Nguyen An Nguyen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
53 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
39
Gewinntrades:
28 (71.79%)
Verlusttrades:
11 (28.21%)
Bester Trade:
75.79 USD
Schlechtester Trade:
-43.93 USD
Bruttoprofit:
657.07 USD (1 401 154 pips)
Bruttoverlust:
-266.97 USD (175 894 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (280.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
280.23 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.40
Trading-Aktivität:
0.08%
Max deposit load:
10.51%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.55
Long-Positionen:
28 (71.79%)
Short-Positionen:
11 (28.21%)
Profit-Faktor:
2.46
Mathematische Gewinnerwartung:
10.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-24.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-107.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-107.62 USD (5)
Wachstum pro Monat :
3.90%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
110.04 USD
Maximaler:
110.04 USD (1.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.11% (111.90 USD)
Kapital:
0.16% (3.12 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 5
GBPJPY 4
XTIUSD 4
XAUUSD 3
JP225 3
USTEC 2
EURUSD 2
CADCHF 2
USDJPY 2
EURAUD 2
GBPAUD 2
AUDUSD 2
EURNZD 2
AUDCAD 1
EURCAD 1
USDCAD 1
NZDCAD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 152
GBPJPY 15
XTIUSD 156
XAUUSD -69
JP225 -49
USTEC -33
EURUSD 47
CADCHF 37
USDJPY 6
EURAUD 15
GBPAUD 16
AUDUSD 38
EURNZD 9
AUDCAD 44
EURCAD 20
USDCAD 23
NZDCAD -35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 1.4M
GBPJPY 418
XTIUSD 298
XAUUSD -4.6K
JP225 -126K
USTEC -32K
EURUSD 97
CADCHF 48
USDJPY 303
EURAUD 164
GBPAUD 196
AUDUSD 160
EURNZD 131
AUDCAD 63
EURCAD 52
USDCAD 53
NZDCAD -29
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +75.79 USD
Schlechtester Trade: -44 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +280.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -107.62 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 201
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 8290
VantageInternational-Live 13
0.80 × 5
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
1.03 × 34
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
1.20 × 876
ICMarketsAU-Live
1.27 × 258
VantageInternational-Live 3
1.28 × 43
noch 129 ...
Keine Bewertungen
2026.01.05 10:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 1.36% of days out of the 369 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of trades performed within 2 days. This comprises 0.54% of days out of the 369 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.54% of days out of 369 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 357 days
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
A7313655
30 USD pro Monat
6%
0
0
USD
2K
USD
53
97%
39
71%
0%
2.46
10.00
USD
1%
1:500
