- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
28 (71.79%)
Loss Trade:
11 (28.21%)
Best Trade:
75.79 USD
Worst Trade:
-43.93 USD
Profitto lordo:
657.07 USD (1 401 154 pips)
Perdita lorda:
-264.24 USD (175 894 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (280.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
280.23 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.57
Long Trade:
28 (71.79%)
Short Trade:
11 (28.21%)
Fattore di profitto:
2.49
Profitto previsto:
10.07 USD
Profitto medio:
23.47 USD
Perdita media:
-24.02 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-107.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-107.62 USD (5)
Crescita mensile:
3.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
110.04 USD
Massimale:
110.04 USD (1.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.11% (111.90 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|5
|GBPJPY
|4
|XTIUSD
|4
|XAUUSD
|3
|JP225
|3
|USTEC
|2
|EURUSD
|2
|CADCHF
|2
|USDJPY
|2
|EURAUD
|2
|GBPAUD
|2
|AUDUSD
|2
|EURNZD
|2
|AUDCAD
|1
|EURCAD
|1
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|152
|GBPJPY
|15
|XTIUSD
|156
|XAUUSD
|-69
|JP225
|-49
|USTEC
|-33
|EURUSD
|47
|CADCHF
|37
|USDJPY
|6
|EURAUD
|15
|GBPAUD
|16
|AUDUSD
|38
|EURNZD
|9
|AUDCAD
|44
|EURCAD
|20
|USDCAD
|23
|NZDCAD
|-35
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|1.4M
|GBPJPY
|418
|XTIUSD
|298
|XAUUSD
|-4.6K
|JP225
|-126K
|USTEC
|-32K
|EURUSD
|97
|CADCHF
|48
|USDJPY
|303
|EURAUD
|164
|GBPAUD
|196
|AUDUSD
|160
|EURNZD
|131
|AUDCAD
|63
|EURCAD
|52
|USDCAD
|53
|NZDCAD
|-29
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +75.79 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +280.23 USD
Massima perdita consecutiva: -107.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip.
