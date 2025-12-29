SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / A7313655
Nguyen An Nguyen

A7313655

Nguyen An Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
53 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
28 (71.79%)
Loss Trade:
11 (28.21%)
Best Trade:
75.79 USD
Worst Trade:
-43.93 USD
Profitto lordo:
657.07 USD (1 401 154 pips)
Perdita lorda:
-264.24 USD (175 894 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (280.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
280.23 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.57
Long Trade:
28 (71.79%)
Short Trade:
11 (28.21%)
Fattore di profitto:
2.49
Profitto previsto:
10.07 USD
Profitto medio:
23.47 USD
Perdita media:
-24.02 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-107.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-107.62 USD (5)
Crescita mensile:
3.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
110.04 USD
Massimale:
110.04 USD (1.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.11% (111.90 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 5
GBPJPY 4
XTIUSD 4
XAUUSD 3
JP225 3
USTEC 2
EURUSD 2
CADCHF 2
USDJPY 2
EURAUD 2
GBPAUD 2
AUDUSD 2
EURNZD 2
AUDCAD 1
EURCAD 1
USDCAD 1
NZDCAD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 152
GBPJPY 15
XTIUSD 156
XAUUSD -69
JP225 -49
USTEC -33
EURUSD 47
CADCHF 37
USDJPY 6
EURAUD 15
GBPAUD 16
AUDUSD 38
EURNZD 9
AUDCAD 44
EURCAD 20
USDCAD 23
NZDCAD -35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 1.4M
GBPJPY 418
XTIUSD 298
XAUUSD -4.6K
JP225 -126K
USTEC -32K
EURUSD 97
CADCHF 48
USDJPY 303
EURAUD 164
GBPAUD 196
AUDUSD 160
EURNZD 131
AUDCAD 63
EURCAD 52
USDCAD 53
NZDCAD -29
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +75.79 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +280.23 USD
Massima perdita consecutiva: -107.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 201
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 8290
VantageInternational-Live 13
0.80 × 5
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
1.03 × 34
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
1.20 × 876
ICMarketsAU-Live
1.27 × 258
VantageInternational-Live 3
1.28 × 43
129 più
Non ci sono recensioni
2026.01.05 10:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 1.36% of days out of the 369 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of trades performed within 2 days. This comprises 0.54% of days out of the 369 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.54% of days out of 369 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 357 days
