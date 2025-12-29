シグナルセクション
Nguyen An Nguyen

A7313655

Nguyen An Nguyen
レビュー0件
信頼性
53週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
39
利益トレード:
28 (71.79%)
損失トレード:
11 (28.21%)
ベストトレード:
75.79 USD
最悪のトレード:
-43.93 USD
総利益:
657.07 USD (1 401 154 pips)
総損失:
-266.97 USD (175 894 pips)
最大連続の勝ち:
11 (280.23 USD)
最大連続利益:
280.23 USD (11)
シャープレシオ:
0.40
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
10.51%
最近のトレード:
4 分前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.55
長いトレード:
28 (71.79%)
短いトレード:
11 (28.21%)
プロフィットファクター:
2.46
期待されたペイオフ:
10.00 USD
平均利益:
23.47 USD
平均損失:
-24.27 USD
最大連続の負け:
5 (-107.62 USD)
最大連続損失:
-107.62 USD (5)
月間成長:
3.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
110.04 USD
最大の:
110.04 USD (1.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.11% (111.90 USD)
エクイティによる:
0.16% (3.12 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 5
GBPJPY 4
XTIUSD 4
XAUUSD 3
JP225 3
USTEC 2
EURUSD 2
CADCHF 2
USDJPY 2
EURAUD 2
GBPAUD 2
AUDUSD 2
EURNZD 2
AUDCAD 1
EURCAD 1
USDCAD 1
NZDCAD 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 152
GBPJPY 15
XTIUSD 156
XAUUSD -69
JP225 -49
USTEC -33
EURUSD 47
CADCHF 37
USDJPY 6
EURAUD 15
GBPAUD 16
AUDUSD 38
EURNZD 9
AUDCAD 44
EURCAD 20
USDCAD 23
NZDCAD -35
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 1.4M
GBPJPY 418
XTIUSD 298
XAUUSD -4.6K
JP225 -126K
USTEC -32K
EURUSD 97
CADCHF 48
USDJPY 303
EURAUD 164
GBPAUD 196
AUDUSD 160
EURNZD 131
AUDCAD 63
EURCAD 52
USDCAD 53
NZDCAD -29
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +75.79 USD
最悪のトレード: -44 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +280.23 USD
最大連続損失: -107.62 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 201
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 8290
VantageInternational-Live 13
0.80 × 5
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
1.03 × 34
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
1.20 × 876
ICMarketsAU-Live
1.27 × 258
VantageInternational-Live 3
1.28 × 43
129 より多く...
レビューなし
2026.01.05 10:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 1.36% of days out of the 369 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of trades performed within 2 days. This comprises 0.54% of days out of the 369 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.54% of days out of 369 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 357 days
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録