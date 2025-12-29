SinaisSeções
Nguyen An Nguyen

A7313655

Nguyen An Nguyen
0 comentários
Confiabilidade
53 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
39
Negociações com lucro:
28 (71.79%)
Negociações com perda:
11 (28.21%)
Melhor negociação:
75.79 USD
Pior negociação:
-43.93 USD
Lucro bruto:
657.07 USD (1 401 154 pips)
Perda bruta:
-264.24 USD (175 894 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (280.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
280.23 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.57
Negociações longas:
28 (71.79%)
Negociações curtas:
11 (28.21%)
Fator de lucro:
2.49
Valor esperado:
10.07 USD
Lucro médio:
23.47 USD
Perda média:
-24.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-107.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-107.62 USD (5)
Crescimento mensal:
3.90%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
110.04 USD
Máximo:
110.04 USD (1.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.11% (111.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 5
GBPJPY 4
XTIUSD 4
XAUUSD 3
JP225 3
USTEC 2
EURUSD 2
CADCHF 2
USDJPY 2
EURAUD 2
GBPAUD 2
AUDUSD 2
EURNZD 2
AUDCAD 1
EURCAD 1
USDCAD 1
NZDCAD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 152
GBPJPY 15
XTIUSD 156
XAUUSD -69
JP225 -49
USTEC -33
EURUSD 47
CADCHF 37
USDJPY 6
EURAUD 15
GBPAUD 16
AUDUSD 38
EURNZD 9
AUDCAD 44
EURCAD 20
USDCAD 23
NZDCAD -35
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 1.4M
GBPJPY 418
XTIUSD 298
XAUUSD -4.6K
JP225 -126K
USTEC -32K
EURUSD 97
CADCHF 48
USDJPY 303
EURAUD 164
GBPAUD 196
AUDUSD 160
EURNZD 131
AUDCAD 63
EURCAD 52
USDCAD 53
NZDCAD -29
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +75.79 USD
Pior negociação: -44 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +280.23 USD
Máxima perda consecutiva: -107.62 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 201
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 8290
VantageInternational-Live 13
0.80 × 5
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
1.03 × 34
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
1.20 × 876
ICMarketsAU-Live
1.27 × 258
VantageInternational-Live 3
1.28 × 43
Sem comentários
2026.01.05 10:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 1.36% of days out of the 369 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of trades performed within 2 days. This comprises 0.54% of days out of the 369 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.54% of days out of 369 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 357 days
