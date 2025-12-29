- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.24 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
5.75 USD (837 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
8 (5.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.75 USD (8)
Sharpe oranı:
2.42
Alım-satım etkinliği:
22.62%
Maks. mevduat yükü:
1.56%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
6 (75.00%)
Satış işlemleri:
2 (25.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.72 USD
Ortalama kâr:
0.72 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.92%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.99% (3.01 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3
|NZDCAD
|2
|USDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|GBPCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
|AUDNZD
|0
|GBPCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|340
|NZDCAD
|220
|USDCAD
|110
|AUDNZD
|19
|GBPCHF
|148
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.24 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +5.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 53
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
MYFX-US01-Live
|0.08 × 38
|
Pepperstone-Edge11
|0.65 × 94
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 7
|
EGlobal-Cent4
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|1.44 × 48
|
Pepperstone-Demo02
|1.82 × 17
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.57 × 63
|
ICMarketsSC-Live16
|4.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
306
USD
USD
1
100%
8
100%
23%
n/a
0.72
USD
USD
1%
1:500