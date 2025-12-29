- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
8 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
1.24 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
5.75 USD (837 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
8 (5.75 USD)
最大连续盈利:
5.75 USD (8)
夏普比率:
2.42
交易活动:
22.62%
最大入金加载:
1.56%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.00
长期交易:
6 (75.00%)
短期交易:
2 (25.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.72 USD
平均利润:
0.72 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
1.92%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.99% (3.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3
|NZDCAD
|2
|USDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|GBPCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
|AUDNZD
|0
|GBPCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|340
|NZDCAD
|220
|USDCAD
|110
|AUDNZD
|19
|GBPCHF
|148
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.24 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +5.75 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 53
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
MYFX-US01-Live
|0.08 × 38
|
Pepperstone-Edge11
|0.65 × 94
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 7
|
EGlobal-Cent4
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|1.44 × 48
|
Pepperstone-Demo02
|1.82 × 17
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.57 × 63
|
ICMarketsSC-Live16
|4.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
306
USD
USD
1
100%
8
100%
23%
n/a
0.72
USD
USD
1%
1:500