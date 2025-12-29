- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
8 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
1.24 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
5.75 USD (837 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (5.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5.75 USD (8)
Índice de Sharpe:
2.42
Atividade de negociação:
22.62%
Depósito máximo carregado:
1.56%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
6 (75.00%)
Negociações curtas:
2 (25.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.72 USD
Lucro médio:
0.72 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
1.92%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.99% (3.01 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3
|NZDCAD
|2
|USDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|GBPCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
|AUDNZD
|0
|GBPCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|340
|NZDCAD
|220
|USDCAD
|110
|AUDNZD
|19
|GBPCHF
|148
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.24 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +5.75 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 53
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
MYFX-US01-Live
|0.08 × 38
|
Pepperstone-Edge11
|0.65 × 94
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 7
|
EGlobal-Cent4
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|1.44 × 48
|
Pepperstone-Demo02
|1.82 × 17
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.57 × 63
|
ICMarketsSC-Live16
|4.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
306
USD
USD
1
100%
8
100%
23%
n/a
0.72
USD
USD
1%
1:500