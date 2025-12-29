리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Valutrades-Real 0.00 × 1 ICMarketsEU-Live17 0.00 × 1 FxPro.com-Real07 0.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 2 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 Axi-US02-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 2 Pepperstone-Edge07 0.00 × 2 ICMarkets-Live20 0.00 × 7 Pepperstone-Edge06 0.00 × 3 ICMarkets-Live24 0.00 × 53 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 3 ICMarkets-Live07 0.00 × 1 Pepperstone-Edge12 0.00 × 2 ICMarketsEU-Live18 0.00 × 1 MYFX-US01-Live 0.08 × 38 Pepperstone-Edge11 0.65 × 94 ICMarketsSC-Live26 1.00 × 7 EGlobal-Cent4 1.00 × 2 Pepperstone-Edge03 1.44 × 48 Pepperstone-Demo02 1.82 × 17 BlackBullMarkets-Live 2.00 × 1 RoboForex-ECN 2.57 × 63 ICMarketsSC-Live16 4.00 × 1 11 더...