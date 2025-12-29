- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
8 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
1.24 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
5.75 USD (837 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
8 (5.75 USD)
연속 최대 이익:
5.75 USD (8)
샤프 비율:
2.42
거래 활동:
22.62%
최대 입금량:
1.56%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
6 (75.00%)
숏(주식차입매도):
2 (25.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
0.72 USD
평균 이익:
0.72 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
1.92%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.99% (3.01 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3
|NZDCAD
|2
|USDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|GBPCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
|AUDNZD
|0
|GBPCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|340
|NZDCAD
|220
|USDCAD
|110
|AUDNZD
|19
|GBPCHF
|148
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1.24 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +5.75 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 53
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
MYFX-US01-Live
|0.08 × 38
|
Pepperstone-Edge11
|0.65 × 94
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 7
|
EGlobal-Cent4
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|1.44 × 48
|
Pepperstone-Demo02
|1.82 × 17
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.57 × 63
|
ICMarketsSC-Live16
|4.00 × 1
리뷰 없음
