- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.24 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
5.75 USD (837 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
8 (5.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.75 USD (8)
Indice di Sharpe:
2.42
Attività di trading:
22.62%
Massimo carico di deposito:
1.56%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
0.72 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.99% (3.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3
|NZDCAD
|2
|USDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|GBPCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
|AUDNZD
|0
|GBPCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|340
|NZDCAD
|220
|USDCAD
|110
|AUDNZD
|19
|GBPCHF
|148
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.24 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +5.75 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 53
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
MYFX-US01-Live
|0.08 × 38
|
Pepperstone-Edge11
|0.65 × 94
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 7
|
EGlobal-Cent4
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|1.44 × 48
|
Pepperstone-Demo02
|1.82 × 17
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.57 × 63
|
ICMarketsSC-Live16
|4.00 × 1
