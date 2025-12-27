SinyallerBölümler
Antonio Papiro

Armaghedon

Antonio Papiro
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 36%
Axi-US51-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
29 (90.62%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (9.38%)
En iyi işlem:
42.86 EUR
En kötü işlem:
-49.75 EUR
Brüt kâr:
106.17 EUR (9 098 pips)
Brüt zarar:
-70.36 EUR (5 357 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (42.81 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
52.18 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
0.10%
Maks. mevduat yükü:
5.45%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
15 (46.88%)
Satış işlemleri:
17 (53.13%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
1.12 EUR
Ortalama kâr:
3.66 EUR
Ortalama zarar:
-23.45 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-49.75 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-49.75 EUR (1)
Aylık büyüme:
35.81%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
49.75 EUR (28.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.47% (49.75 EUR)
Varlığa göre:
0.33% (0.45 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 29
DJ30.fs 2
GBPUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 39
DJ30.fs 2
GBPUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.6K
DJ30.fs 1.1K
GBPUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.86 EUR
En kötü işlem: -50 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +42.81 EUR
Maksimum ardışık zarar: -49.75 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US51-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Da anni mi dedico con passione allo studio del trading finanziario, focalizzandomi sugli indici principali come Dow Jones, Nasdaq e Oro.
Opero con un approccio manuale, basato su strategie daily scalper, cercando di cogliere le migliori opportunità intraday e a breve termine.
Credo che il trading non sia solo una questione di tecnica, ma soprattutto di gestione emotiva e coerenza operativa.
İnceleme yok
2025.12.29 14:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.27 16:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 16:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
