Antonio Papiro

Armaghedon

Antonio Papiro
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 36%
Axi-US51-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
29 (90.62%)
Убыточных трейдов:
3 (9.38%)
Лучший трейд:
42.86 EUR
Худший трейд:
-49.75 EUR
Общая прибыль:
106.17 EUR (9 098 pips)
Общий убыток:
-70.36 EUR (5 357 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (42.81 EUR)
Макс. прибыль в серии:
52.18 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
0.10%
Макс. загрузка депозита:
5.45%
Последний трейд:
44 минуты
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
49 минут
Фактор восстановления:
0.72
Длинных трейдов:
15 (46.88%)
Коротких трейдов:
17 (53.13%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
1.12 EUR
Средняя прибыль:
3.66 EUR
Средний убыток:
-23.45 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-49.75 EUR)
Макс. убыток в серии:
-49.75 EUR (1)
Прирост в месяц:
35.81%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
49.75 EUR (28.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.47% (49.75 EUR)
По эквити:
0.33% (0.45 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 29
DJ30.fs 2
GBPUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 39
DJ30.fs 2
GBPUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.6K
DJ30.fs 1.1K
GBPUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +42.86 EUR
Худший трейд: -50 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +42.81 EUR
Макс. убыток в серии: -49.75 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US51-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Da anni mi dedico con passione allo studio del trading finanziario, focalizzandomi sugli indici principali come Dow Jones, Nasdaq e Oro.
Opero con un approccio manuale, basato su strategie daily scalper, cercando di cogliere le migliori opportunità intraday e a breve termine.
Credo che il trading non sia solo una questione di tecnica, ma soprattutto di gestione emotiva e coerenza operativa.
Нет отзывов
2025.12.29 14:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.27 16:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 16:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Armaghedon
30 USD в месяц
36%
0
0
USD
136
EUR
4
0%
32
90%
0%
1.50
1.12
EUR
28%
1:500
