Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
29 (90.62%)
Убыточных трейдов:
3 (9.38%)
Лучший трейд:
42.86 EUR
Худший трейд:
-49.75 EUR
Общая прибыль:
106.17 EUR (9 098 pips)
Общий убыток:
-70.36 EUR (5 357 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (42.81 EUR)
Макс. прибыль в серии:
52.18 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
0.10%
Макс. загрузка депозита:
5.45%
Последний трейд:
44 минуты
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
49 минут
Фактор восстановления:
0.72
Длинных трейдов:
15 (46.88%)
Коротких трейдов:
17 (53.13%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
1.12 EUR
Средняя прибыль:
3.66 EUR
Средний убыток:
-23.45 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-49.75 EUR)
Макс. убыток в серии:
-49.75 EUR (1)
Прирост в месяц:
35.81%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
49.75 EUR (28.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.47% (49.75 EUR)
По эквити:
0.33% (0.45 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|DJ30.fs
|2
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|39
|DJ30.fs
|2
|GBPUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.6K
|DJ30.fs
|1.1K
|GBPUSD
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +42.86 EUR
Худший трейд: -50 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +42.81 EUR
Макс. убыток в серии: -49.75 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US51-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Da anni mi dedico con passione allo studio del trading finanziario, focalizzandomi sugli indici principali come Dow Jones, Nasdaq e Oro.
Opero con un approccio manuale, basato su strategie daily scalper, cercando di cogliere le migliori opportunità intraday e a breve termine.
Credo che il trading non sia solo una questione di tecnica, ma soprattutto di gestione emotiva e coerenza operativa.
Нет отзывов
