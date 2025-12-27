- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
32
Gewinntrades:
29 (90.62%)
Verlusttrades:
3 (9.38%)
Bester Trade:
42.86 EUR
Schlechtester Trade:
-49.75 EUR
Bruttoprofit:
106.17 EUR (9 098 pips)
Bruttoverlust:
-70.36 EUR (5 357 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (42.81 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
52.18 EUR (4)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
0.10%
Max deposit load:
5.45%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
49 Minuten
Erholungsfaktor:
0.72
Long-Positionen:
15 (46.88%)
Short-Positionen:
17 (53.13%)
Profit-Faktor:
1.51
Mathematische Gewinnerwartung:
1.12 EUR
Durchschnittlicher Profit:
3.66 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-23.45 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-49.75 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-49.75 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
35.81%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
49.75 EUR (28.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.47% (49.75 EUR)
Kapital:
0.33% (0.45 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|DJ30.fs
|2
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|39
|DJ30.fs
|2
|GBPUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2.6K
|DJ30.fs
|1.1K
|GBPUSD
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +42.86 EUR
Schlechtester Trade: -50 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +42.81 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -49.75 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US51-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Da anni mi dedico con passione allo studio del trading finanziario, focalizzandomi sugli indici principali come Dow Jones, Nasdaq e Oro.
Opero con un approccio manuale, basato su strategie daily scalper, cercando di cogliere le migliori opportunità intraday e a breve termine.
Credo che il trading non sia solo una questione di tecnica, ma soprattutto di gestione emotiva e coerenza operativa.
