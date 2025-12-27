SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Armaghedon
Antonio Papiro

Armaghedon

Antonio Papiro
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 36%
Axi-US51-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
32
Bénéfice trades:
29 (90.62%)
Perte trades:
3 (9.38%)
Meilleure transaction:
42.86 EUR
Pire transaction:
-49.75 EUR
Bénéfice brut:
106.17 EUR (9 098 pips)
Perte brute:
-70.36 EUR (5 357 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (42.81 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
52.18 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
0.10%
Charge de dépôt maximale:
5.45%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
49 minutes
Facteur de récupération:
0.72
Longs trades:
15 (46.88%)
Courts trades:
17 (53.13%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
1.12 EUR
Bénéfice moyen:
3.66 EUR
Perte moyenne:
-23.45 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-49.75 EUR)
Perte consécutive maximale:
-49.75 EUR (1)
Croissance mensuelle:
35.81%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
49.75 EUR (28.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.47% (49.75 EUR)
Par fonds propres:
0.33% (0.45 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 29
DJ30.fs 2
GBPUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 39
DJ30.fs 2
GBPUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.6K
DJ30.fs 1.1K
GBPUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +42.86 EUR
Pire transaction: -50 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +42.81 EUR
Perte consécutive maximale: -49.75 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US51-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Da anni mi dedico con passione allo studio del trading finanziario, focalizzandomi sugli indici principali come Dow Jones, Nasdaq e Oro.
Opero con un approccio manuale, basato su strategie daily scalper, cercando di cogliere le migliori opportunità intraday e a breve termine.
Credo che il trading non sia solo una questione di tecnica, ma soprattutto di gestione emotiva e coerenza operativa.
Aucun avis
2025.12.29 14:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.27 16:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 16:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Armaghedon
30 USD par mois
36%
0
0
USD
136
EUR
4
0%
32
90%
0%
1.50
1.12
EUR
28%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.