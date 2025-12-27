- Crescimento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
29 (90.62%)
Negociações com perda:
3 (9.38%)
Melhor negociação:
42.86 EUR
Pior negociação:
-49.75 EUR
Lucro bruto:
106.17 EUR (9 098 pips)
Perda bruta:
-70.36 EUR (5 357 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (42.81 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
52.18 EUR (4)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
0.10%
Depósito máximo carregado:
5.45%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
49 minutos
Fator de recuperação:
0.72
Negociações longas:
15 (46.88%)
Negociações curtas:
17 (53.13%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
1.12 EUR
Lucro médio:
3.66 EUR
Perda média:
-23.45 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-49.75 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-49.75 EUR (1)
Crescimento mensal:
35.81%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
49.75 EUR (28.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.47% (49.75 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.33% (0.45 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|DJ30.fs
|2
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|39
|DJ30.fs
|2
|GBPUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2.6K
|DJ30.fs
|1.1K
|GBPUSD
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +42.86 EUR
Pior negociação: -50 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +42.81 EUR
Máxima perda consecutiva: -49.75 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US51-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Da anni mi dedico con passione allo studio del trading finanziario, focalizzandomi sugli indici principali come Dow Jones, Nasdaq e Oro.
Opero con un approccio manuale, basato su strategie daily scalper, cercando di cogliere le migliori opportunità intraday e a breve termine.
Credo che il trading non sia solo una questione di tecnica, ma soprattutto di gestione emotiva e coerenza operativa.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
36%
0
0
USD
USD
136
EUR
EUR
4
0%
32
90%
0%
1.50
1.12
EUR
EUR
28%
1:500