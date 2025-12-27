- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
31
盈利交易:
28 (90.32%)
亏损交易:
3 (9.68%)
最好交易:
42.86 EUR
最差交易:
-49.75 EUR
毛利:
105.89 EUR (9 066 pips)
毛利亏损:
-70.36 EUR (5 357 pips)
最大连续赢利:
20 (42.81 EUR)
最大连续盈利:
52.18 EUR (4)
夏普比率:
0.16
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
51 分钟
采收率:
0.71
长期交易:
15 (48.39%)
短期交易:
16 (51.61%)
利润因子:
1.50
预期回报:
1.15 EUR
平均利润:
3.78 EUR
平均损失:
-23.45 EUR
最大连续失误:
1 (-49.75 EUR)
最大连续亏损:
-49.75 EUR (1)
每月增长:
35.53%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
49.75 EUR (28.47%)
相对跌幅:
结余:
28.47% (49.75 EUR)
净值:
0.13% (0.17 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|DJ30.fs
|2
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|39
|DJ30.fs
|2
|GBPUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.6K
|DJ30.fs
|1.1K
|GBPUSD
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +42.86 EUR
最差交易: -50 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +42.81 EUR
最大连续亏损: -49.75 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US51-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Da anni mi dedico con passione allo studio del trading finanziario, focalizzandomi sugli indici principali come Dow Jones, Nasdaq e Oro.
Opero con un approccio manuale, basato su strategie daily scalper, cercando di cogliere le migliori opportunità intraday e a breve termine.
Credo che il trading non sia solo una questione di tecnica, ma soprattutto di gestione emotiva e coerenza operativa.
没有评论