Antonio Papiro

Armaghedon

Antonio Papiro
可靠性
4
0 / 0 USD
增长自 2025 36%
Axi-US51-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
31
盈利交易:
28 (90.32%)
亏损交易:
3 (9.68%)
最好交易:
42.86 EUR
最差交易:
-49.75 EUR
毛利:
105.89 EUR (9 066 pips)
毛利亏损:
-70.36 EUR (5 357 pips)
最大连续赢利:
20 (42.81 EUR)
最大连续盈利:
52.18 EUR (4)
夏普比率:
0.16
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
51 分钟
采收率:
0.71
长期交易:
15 (48.39%)
短期交易:
16 (51.61%)
利润因子:
1.50
预期回报:
1.15 EUR
平均利润:
3.78 EUR
平均损失:
-23.45 EUR
最大连续失误:
1 (-49.75 EUR)
最大连续亏损:
-49.75 EUR (1)
每月增长:
35.53%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
49.75 EUR (28.47%)
相对跌幅:
结余:
28.47% (49.75 EUR)
净值:
0.13% (0.17 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 28
DJ30.fs 2
GBPUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 39
DJ30.fs 2
GBPUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 2.6K
DJ30.fs 1.1K
GBPUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +42.86 EUR
最差交易: -50 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +42.81 EUR
最大连续亏损: -49.75 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US51-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Da anni mi dedico con passione allo studio del trading finanziario, focalizzandomi sugli indici principali come Dow Jones, Nasdaq e Oro.
Opero con un approccio manuale, basato su strategie daily scalper, cercando di cogliere le migliori opportunità intraday e a breve termine.
Credo che il trading non sia solo una questione di tecnica, ma soprattutto di gestione emotiva e coerenza operativa.
2025.12.29 14:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.27 16:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 16:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
