- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
29 (90.62%)
損失トレード:
3 (9.38%)
ベストトレード:
42.86 EUR
最悪のトレード:
-49.75 EUR
総利益:
106.17 EUR (9 098 pips)
総損失:
-70.36 EUR (5 357 pips)
最大連続の勝ち:
20 (42.81 EUR)
最大連続利益:
52.18 EUR (4)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
0.10%
最大入金額:
5.45%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
49 分
リカバリーファクター:
0.72
長いトレード:
15 (46.88%)
短いトレード:
17 (53.13%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
1.12 EUR
平均利益:
3.66 EUR
平均損失:
-23.45 EUR
最大連続の負け:
1 (-49.75 EUR)
最大連続損失:
-49.75 EUR (1)
月間成長:
35.81%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
49.75 EUR (28.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.47% (49.75 EUR)
エクイティによる:
0.33% (0.45 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|DJ30.fs
|2
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|39
|DJ30.fs
|2
|GBPUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2.6K
|DJ30.fs
|1.1K
|GBPUSD
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +42.86 EUR
最悪のトレード: -50 EUR
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +42.81 EUR
最大連続損失: -49.75 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US51-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Da anni mi dedico con passione allo studio del trading finanziario, focalizzandomi sugli indici principali come Dow Jones, Nasdaq e Oro.
Opero con un approccio manuale, basato su strategie daily scalper, cercando di cogliere le migliori opportunità intraday e a breve termine.
Credo che il trading non sia solo una questione di tecnica, ma soprattutto di gestione emotiva e coerenza operativa.
