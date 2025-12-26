SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Fx fibo st
Reza Nuri

Fx fibo st

Reza Nuri
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 996%
STPTrading-Server
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
198
Kârla kapanan işlemler:
162 (81.81%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (18.18%)
En iyi işlem:
1 309.00 USD
En kötü işlem:
-1 360.80 USD
Brüt kâr:
36 680.82 USD (232 252 pips)
Brüt zarar:
-11 304.06 USD (42 865 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (6 073.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 868.70 USD (13)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
64.19%
Maks. mevduat yükü:
18.76%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
7.70
Alış işlemleri:
86 (43.43%)
Satış işlemleri:
112 (56.57%)
Kâr faktörü:
3.24
Beklenen getiri:
128.17 USD
Ortalama kâr:
226.42 USD
Ortalama zarar:
-314.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-3 296.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 296.90 USD (10)
Aylık büyüme:
723.40%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 296.90 USD (12.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.67% (1 956.50 USD)
Varlığa göre:
17.68% (2 727.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.z 103
XAUUSD.f 91
XPTUSD.z 3
SPX500.z 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.z 12K
XAUUSD.f 14K
XPTUSD.z -9
SPX500.z 7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.z 112K
XAUUSD.f 77K
XPTUSD.z -774
SPX500.z 775
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 309.00 USD
En kötü işlem: -1 361 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +6 073.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 296.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STPTrading-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hello and welcome! With 13 years of experience in financial markets, please fully consider the risks of each trade. Don't forget to share our channel with your friends.
money management and risk control 
İnceleme yok
2025.12.30 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 06:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 19:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 19:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 19:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
