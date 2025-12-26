СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Fx fibo st
Reza Nuri

Fx fibo st

Reza Nuri
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1500 USD в месяц
прирост с 2025 996%
STPTrading-Server
1:300
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
198
Прибыльных трейдов:
162 (81.81%)
Убыточных трейдов:
36 (18.18%)
Лучший трейд:
1 309.00 USD
Худший трейд:
-1 360.80 USD
Общая прибыль:
36 680.82 USD (232 252 pips)
Общий убыток:
-11 304.06 USD (42 865 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (6 073.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 868.70 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
64.19%
Макс. загрузка депозита:
18.76%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
7.70
Длинных трейдов:
86 (43.43%)
Коротких трейдов:
112 (56.57%)
Профит фактор:
3.24
Мат. ожидание:
128.17 USD
Средняя прибыль:
226.42 USD
Средний убыток:
-314.00 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-3 296.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 296.90 USD (10)
Прирост в месяц:
723.40%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 296.90 USD (12.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.67% (1 956.50 USD)
По эквити:
17.68% (2 727.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.z 103
XAUUSD.f 91
XPTUSD.z 3
SPX500.z 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.z 12K
XAUUSD.f 14K
XPTUSD.z -9
SPX500.z 7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.z 112K
XAUUSD.f 77K
XPTUSD.z -774
SPX500.z 775
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 309.00 USD
Худший трейд: -1 361 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +6 073.60 USD
Макс. убыток в серии: -3 296.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STPTrading-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Hello and welcome! With 13 years of experience in financial markets, please fully consider the risks of each trade. Don't forget to share our channel with your friends.
money management and risk control 
Нет отзывов
2025.12.30 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 06:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 19:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 19:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 19:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Fx fibo st
1500 USD в месяц
996%
0
0
USD
16K
USD
6
0%
198
81%
64%
3.24
128.17
USD
34%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.