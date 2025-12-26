- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
198
Прибыльных трейдов:
162 (81.81%)
Убыточных трейдов:
36 (18.18%)
Лучший трейд:
1 309.00 USD
Худший трейд:
-1 360.80 USD
Общая прибыль:
36 680.82 USD (232 252 pips)
Общий убыток:
-11 304.06 USD (42 865 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (6 073.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 868.70 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
64.19%
Макс. загрузка депозита:
18.76%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
7.70
Длинных трейдов:
86 (43.43%)
Коротких трейдов:
112 (56.57%)
Профит фактор:
3.24
Мат. ожидание:
128.17 USD
Средняя прибыль:
226.42 USD
Средний убыток:
-314.00 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-3 296.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 296.90 USD (10)
Прирост в месяц:
723.40%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 296.90 USD (12.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.67% (1 956.50 USD)
По эквити:
17.68% (2 727.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.z
|103
|XAUUSD.f
|91
|XPTUSD.z
|3
|SPX500.z
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.z
|12K
|XAUUSD.f
|14K
|XPTUSD.z
|-9
|SPX500.z
|7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.z
|112K
|XAUUSD.f
|77K
|XPTUSD.z
|-774
|SPX500.z
|775
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 309.00 USD
Худший трейд: -1 361 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +6 073.60 USD
Макс. убыток в серии: -3 296.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STPTrading-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Hello and welcome! With 13 years of experience in financial markets, please fully consider the risks of each trade. Don't forget to share our channel with your friends.
money management and risk control
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1500 USD в месяц
996%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
6
0%
198
81%
64%
3.24
128.17
USD
USD
34%
1:300