SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Fx fibo st
Reza Nuri

Fx fibo st

Reza Nuri
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1500 USD al mese
crescita dal 2025 996%
STPTrading-Server
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
198
Profit Trade:
162 (81.81%)
Loss Trade:
36 (18.18%)
Best Trade:
1 309.00 USD
Worst Trade:
-1 360.80 USD
Profitto lordo:
36 680.82 USD (232 252 pips)
Perdita lorda:
-11 304.06 USD (42 865 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (6 073.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 868.70 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
64.19%
Massimo carico di deposito:
18.76%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
7.70
Long Trade:
86 (43.43%)
Short Trade:
112 (56.57%)
Fattore di profitto:
3.24
Profitto previsto:
128.17 USD
Profitto medio:
226.42 USD
Perdita media:
-314.00 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-3 296.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 296.90 USD (10)
Crescita mensile:
723.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 296.90 USD (12.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.67% (1 956.50 USD)
Per equità:
17.68% (2 727.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.z 103
XAUUSD.f 91
XPTUSD.z 3
SPX500.z 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.z 12K
XAUUSD.f 14K
XPTUSD.z -9
SPX500.z 7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.z 112K
XAUUSD.f 77K
XPTUSD.z -774
SPX500.z 775
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 309.00 USD
Worst Trade: -1 361 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +6 073.60 USD
Massima perdita consecutiva: -3 296.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STPTrading-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Hello and welcome! With 13 years of experience in financial markets, please fully consider the risks of each trade. Don't forget to share our channel with your friends.
money management and risk control 
Non ci sono recensioni
2025.12.30 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 06:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 19:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 19:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 19:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Fx fibo st
1500USD al mese
996%
0
0
USD
16K
USD
6
0%
198
81%
64%
3.24
128.17
USD
34%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.