Reza Nuri

Fx fibo st

Reza Nuri
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1500 USD por mês
crescimento desde 2025 996%
STPTrading-Server
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
198
Negociações com lucro:
162 (81.81%)
Negociações com perda:
36 (18.18%)
Melhor negociação:
1 309.00 USD
Pior negociação:
-1 360.80 USD
Lucro bruto:
36 680.82 USD (232 252 pips)
Perda bruta:
-11 304.06 USD (42 865 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (6 073.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 868.70 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
64.19%
Depósito máximo carregado:
18.76%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
7.70
Negociações longas:
86 (43.43%)
Negociações curtas:
112 (56.57%)
Fator de lucro:
3.24
Valor esperado:
128.17 USD
Lucro médio:
226.42 USD
Perda média:
-314.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-3 296.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 296.90 USD (10)
Crescimento mensal:
723.40%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3 296.90 USD (12.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.67% (1 956.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.68% (2 727.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.z 103
XAUUSD.f 91
XPTUSD.z 3
SPX500.z 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.z 12K
XAUUSD.f 14K
XPTUSD.z -9
SPX500.z 7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.z 112K
XAUUSD.f 77K
XPTUSD.z -774
SPX500.z 775
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 309.00 USD
Pior negociação: -1 361 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +6 073.60 USD
Máxima perda consecutiva: -3 296.90 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STPTrading-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Hello and welcome! With 13 years of experience in financial markets, please fully consider the risks of each trade. Don't forget to share our channel with your friends.
money management and risk control 
Sem comentários
2025.12.30 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 06:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 19:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 19:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 19:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
