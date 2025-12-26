SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Fx fibo st
Reza Nuri

Fx fibo st

Reza Nuri
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 1500 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 996%
STPTrading-Server
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
198
Gewinntrades:
162 (81.81%)
Verlusttrades:
36 (18.18%)
Bester Trade:
1 309.00 USD
Schlechtester Trade:
-1 360.80 USD
Bruttoprofit:
36 680.82 USD (232 252 pips)
Bruttoverlust:
-11 304.06 USD (42 865 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (6 073.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 868.70 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
64.19%
Max deposit load:
18.76%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
7.70
Long-Positionen:
86 (43.43%)
Short-Positionen:
112 (56.57%)
Profit-Faktor:
3.24
Mathematische Gewinnerwartung:
128.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
226.42 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-314.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-3 296.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 296.90 USD (10)
Wachstum pro Monat :
723.40%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
3 296.90 USD (12.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.67% (1 956.50 USD)
Kapital:
17.68% (2 727.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.z 103
XAUUSD.f 91
XPTUSD.z 3
SPX500.z 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.z 12K
XAUUSD.f 14K
XPTUSD.z -9
SPX500.z 7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.z 112K
XAUUSD.f 77K
XPTUSD.z -774
SPX500.z 775
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 309.00 USD
Schlechtester Trade: -1 361 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6 073.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 296.90 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STPTrading-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Hello and welcome! With 13 years of experience in financial markets, please fully consider the risks of each trade. Don't forget to share our channel with your friends.
money management and risk control 
Keine Bewertungen
2025.12.30 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 06:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 19:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 19:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 19:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.