Reza Nuri

Fx fibo st

Reza Nuri
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 996%
STPTrading-Server
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
198
Transacciones Rentables:
162 (81.81%)
Transacciones Irrentables:
36 (18.18%)
Mejor transacción:
1 309.00 USD
Peor transacción:
-1 360.80 USD
Beneficio Bruto:
36 680.82 USD (232 252 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 304.06 USD (42 865 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (6 073.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 868.70 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
64.19%
Carga máxima del depósito:
18.76%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
7.70
Transacciones Largas:
86 (43.43%)
Transacciones Cortas:
112 (56.57%)
Factor de Beneficio:
3.24
Beneficio Esperado:
128.17 USD
Beneficio medio:
226.42 USD
Pérdidas medias:
-314.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-3 296.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 296.90 USD (10)
Crecimiento al mes:
723.40%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3 296.90 USD (12.88%)
Reducción relativa:
De balance:
33.67% (1 956.50 USD)
De fondos:
17.68% (2 727.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.z 103
XAUUSD.f 91
XPTUSD.z 3
SPX500.z 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.z 12K
XAUUSD.f 14K
XPTUSD.z -9
SPX500.z 7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.z 112K
XAUUSD.f 77K
XPTUSD.z -774
SPX500.z 775
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 309.00 USD
Peor transacción: -1 361 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +6 073.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 296.90 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "STPTrading-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Hello and welcome! With 13 years of experience in financial markets, please fully consider the risks of each trade. Don't forget to share our channel with your friends.
money management and risk control 
2025.12.30 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 06:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 19:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 19:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 19:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
