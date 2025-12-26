SinyallerBölümler
Rana Das

Forex Wave Expert

Rana Das
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
ValetaxIntl-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
11 (55.00%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (45.00%)
En iyi işlem:
62.25 USD
En kötü işlem:
-27.45 USD
Brüt kâr:
106.39 USD (4 996 pips)
Brüt zarar:
-76.74 USD (3 439 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (22.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.41 USD (2)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
0.46%
Maks. mevduat yükü:
57.70%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
0.42
Alış işlemleri:
8 (40.00%)
Satış işlemleri:
12 (60.00%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
1.48 USD
Ortalama kâr:
9.67 USD
Ortalama zarar:
-8.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-70.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-70.88 USD (6)
Aylık büyüme:
9.77%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.96 USD
Maksimum:
70.88 USD (21.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.78% (70.88 USD)
Varlığa göre:
4.60% (15.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30.vxp 11
XAUUSD.vxp 8
EURUSD.vxp 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30.vxp 8
XAUUSD.vxp 22
EURUSD.vxp 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30.vxp -631
XAUUSD.vxp 2.2K
EURUSD.vxp 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +62.25 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +22.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValetaxIntl-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Www.forexwaveexpert.com
İnceleme yok
2026.01.02 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 17:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.02 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 15:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.02 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 14:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.02 14:59
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.01 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 17:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 17:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
