Rana Das

Forex Wave Expert

Rana Das
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 11%
ValetaxIntl-Live2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
12 (57.14%)
Убыточных трейдов:
9 (42.86%)
Лучший трейд:
62.25 USD
Худший трейд:
-27.45 USD
Общая прибыль:
109.68 USD (5 325 pips)
Общий убыток:
-76.74 USD (3 439 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (22.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
75.41 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
0.46%
Макс. загрузка депозита:
57.70%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
0.46
Длинных трейдов:
9 (42.86%)
Коротких трейдов:
12 (57.14%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
1.57 USD
Средняя прибыль:
9.14 USD
Средний убыток:
-8.53 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-70.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-70.88 USD (6)
Прирост в месяц:
10.85%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48.96 USD
Максимальная:
70.88 USD (21.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.78% (70.88 USD)
По эквити:
4.60% (15.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30.vxp 12
XAUUSD.vxp 8
EURUSD.vxp 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30.vxp 11
XAUUSD.vxp 22
EURUSD.vxp 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30.vxp -302
XAUUSD.vxp 2.2K
EURUSD.vxp 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +62.25 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +22.17 USD
Макс. убыток в серии: -70.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValetaxIntl-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Www.forexwaveexpert.com
Нет отзывов
2026.01.02 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 17:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.02 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 15:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.02 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 14:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.02 14:59
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.01 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 17:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 17:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Forex Wave Expert
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
336
USD
2
0%
21
57%
0%
1.42
1.57
USD
22%
1:500
