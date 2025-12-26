- Прирост
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
12 (57.14%)
Убыточных трейдов:
9 (42.86%)
Лучший трейд:
62.25 USD
Худший трейд:
-27.45 USD
Общая прибыль:
109.68 USD (5 325 pips)
Общий убыток:
-76.74 USD (3 439 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (22.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
75.41 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
0.46%
Макс. загрузка депозита:
57.70%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
0.46
Длинных трейдов:
9 (42.86%)
Коротких трейдов:
12 (57.14%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
1.57 USD
Средняя прибыль:
9.14 USD
Средний убыток:
-8.53 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-70.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-70.88 USD (6)
Прирост в месяц:
10.85%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48.96 USD
Максимальная:
70.88 USD (21.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.78% (70.88 USD)
По эквити:
4.60% (15.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30.vxp
|12
|XAUUSD.vxp
|8
|EURUSD.vxp
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30.vxp
|11
|XAUUSD.vxp
|22
|EURUSD.vxp
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30.vxp
|-302
|XAUUSD.vxp
|2.2K
|EURUSD.vxp
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Лучший трейд: +62.25 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +22.17 USD
Макс. убыток в серии: -70.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValetaxIntl-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
