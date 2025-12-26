- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
20
盈利交易:
11 (55.00%)
亏损交易:
9 (45.00%)
最好交易:
62.25 USD
最差交易:
-27.45 USD
毛利:
106.39 USD (4 996 pips)
毛利亏损:
-76.74 USD (3 439 pips)
最大连续赢利:
7 (22.17 USD)
最大连续盈利:
75.41 USD (2)
夏普比率:
0.11
交易活动:
0.46%
最大入金加载:
57.70%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
0.42
长期交易:
8 (40.00%)
短期交易:
12 (60.00%)
利润因子:
1.39
预期回报:
1.48 USD
平均利润:
9.67 USD
平均损失:
-8.53 USD
最大连续失误:
6 (-70.88 USD)
最大连续亏损:
-70.88 USD (6)
每月增长:
9.77%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
48.96 USD
最大值:
70.88 USD (21.78%)
相对跌幅:
结余:
21.78% (70.88 USD)
净值:
4.60% (15.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30.vxp
|11
|XAUUSD.vxp
|8
|EURUSD.vxp
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30.vxp
|8
|XAUUSD.vxp
|22
|EURUSD.vxp
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30.vxp
|-631
|XAUUSD.vxp
|2.2K
|EURUSD.vxp
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +62.25 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +22.17 USD
最大连续亏损: -70.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ValetaxIntl-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
