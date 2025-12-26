信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Forex Wave Expert
Rana Das

Forex Wave Expert

Rana Das
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 10%
ValetaxIntl-Live2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
20
盈利交易:
11 (55.00%)
亏损交易:
9 (45.00%)
最好交易:
62.25 USD
最差交易:
-27.45 USD
毛利:
106.39 USD (4 996 pips)
毛利亏损:
-76.74 USD (3 439 pips)
最大连续赢利:
7 (22.17 USD)
最大连续盈利:
75.41 USD (2)
夏普比率:
0.11
交易活动:
0.46%
最大入金加载:
57.70%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
0.42
长期交易:
8 (40.00%)
短期交易:
12 (60.00%)
利润因子:
1.39
预期回报:
1.48 USD
平均利润:
9.67 USD
平均损失:
-8.53 USD
最大连续失误:
6 (-70.88 USD)
最大连续亏损:
-70.88 USD (6)
每月增长:
9.77%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
48.96 USD
最大值:
70.88 USD (21.78%)
相对跌幅:
结余:
21.78% (70.88 USD)
净值:
4.60% (15.17 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US30.vxp 11
XAUUSD.vxp 8
EURUSD.vxp 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US30.vxp 8
XAUUSD.vxp 22
EURUSD.vxp 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US30.vxp -631
XAUUSD.vxp 2.2K
EURUSD.vxp 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +62.25 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +22.17 USD
最大连续亏损: -70.88 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ValetaxIntl-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Www.forexwaveexpert.com
2026.01.02 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 17:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.02 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 15:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.02 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 14:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.02 14:59
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.01 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 17:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 17:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Forex Wave Expert
每月30 USD
10%
0
0
USD
333
USD
2
0%
20
55%
0%
1.38
1.48
USD
22%
1:500
