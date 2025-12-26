シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Forex Wave Expert
Rana Das

Forex Wave Expert

Rana Das
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 10%
ValetaxIntl-Live2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
20
利益トレード:
11 (55.00%)
損失トレード:
9 (45.00%)
ベストトレード:
62.25 USD
最悪のトレード:
-27.45 USD
総利益:
106.39 USD (4 996 pips)
総損失:
-76.74 USD (3 439 pips)
最大連続の勝ち:
7 (22.17 USD)
最大連続利益:
75.41 USD (2)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
0.46%
最大入金額:
57.70%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
0.42
長いトレード:
8 (40.00%)
短いトレード:
12 (60.00%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
1.48 USD
平均利益:
9.67 USD
平均損失:
-8.53 USD
最大連続の負け:
6 (-70.88 USD)
最大連続損失:
-70.88 USD (6)
月間成長:
9.77%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
48.96 USD
最大の:
70.88 USD (21.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.78% (70.88 USD)
エクイティによる:
4.60% (15.17 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US30.vxp 11
XAUUSD.vxp 8
EURUSD.vxp 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US30.vxp 8
XAUUSD.vxp 22
EURUSD.vxp 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US30.vxp -631
XAUUSD.vxp 2.2K
EURUSD.vxp 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +62.25 USD
最悪のトレード: -27 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +22.17 USD
最大連続損失: -70.88 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ValetaxIntl-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Www.forexwaveexpert.com
レビューなし
2026.01.02 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 17:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.02 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 15:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.02 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 14:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.02 14:59
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.01 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 17:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 17:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
