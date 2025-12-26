- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
20
利益トレード:
11 (55.00%)
損失トレード:
9 (45.00%)
ベストトレード:
62.25 USD
最悪のトレード:
-27.45 USD
総利益:
106.39 USD (4 996 pips)
総損失:
-76.74 USD (3 439 pips)
最大連続の勝ち:
7 (22.17 USD)
最大連続利益:
75.41 USD (2)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
0.46%
最大入金額:
57.70%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
0.42
長いトレード:
8 (40.00%)
短いトレード:
12 (60.00%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
1.48 USD
平均利益:
9.67 USD
平均損失:
-8.53 USD
最大連続の負け:
6 (-70.88 USD)
最大連続損失:
-70.88 USD (6)
月間成長:
9.77%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
48.96 USD
最大の:
70.88 USD (21.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.78% (70.88 USD)
エクイティによる:
4.60% (15.17 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30.vxp
|11
|XAUUSD.vxp
|8
|EURUSD.vxp
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30.vxp
|8
|XAUUSD.vxp
|22
|EURUSD.vxp
|0
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30.vxp
|-631
|XAUUSD.vxp
|2.2K
|EURUSD.vxp
|1
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +62.25 USD
最悪のトレード: -27 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +22.17 USD
最大連続損失: -70.88 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ValetaxIntl-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Www.forexwaveexpert.com
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
10%
0
0
USD
USD
333
USD
USD
2
0%
20
55%
0%
1.38
1.48
USD
USD
22%
1:500