- 자본
- 축소
트레이드:
31
이익 거래:
19 (61.29%)
손실 거래:
12 (38.71%)
최고의 거래:
62.25 USD
최악의 거래:
-27.45 USD
총 수익:
141.83 USD (8 621 pips)
총 손실:
-93.57 USD (5 121 pips)
연속 최대 이익:
7 (22.17 USD)
75.41 USD (2)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
1.50%
최대 입금량:
57.70%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
11 분
회복 요인:
0.68
롱(주식매수):
15 (48.39%)
숏(주식차입매도):
16 (51.61%)
수익 요인:
1.52
기대수익:
1.56 USD
평균 이익:
7.46 USD
평균 손실:
-7.80 USD
연속 최대 손실:
6 (-70.88 USD)
연속 최대 손실:
-70.88 USD (6)
월별 성장률:
15.90%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
48.96 USD
최대한의:
70.88 USD (21.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.78% (70.88 USD)
자본금별:
4.60% (15.17 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US30.vxp
|16
|XAUUSD.vxp
|13
|EURUSD.vxp
|1
|USDJPY.vxp
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US30.vxp
|31
|XAUUSD.vxp
|16
|EURUSD.vxp
|0
|USDJPY.vxp
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US30.vxp
|1.7K
|XAUUSD.vxp
|1.6K
|EURUSD.vxp
|1
|USDJPY.vxp
|228
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ValetaxIntl-Live2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Www.forexwaveexpert.com
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
16%
0
0
USD
USD
352
USD
USD
3
0%
31
61%
1%
1.51
1.56
USD
USD
22%
1:500